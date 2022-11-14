Владимир Путин подписал указ о службе в ВС России лиц с иностранным гражданством

В Вооруженных силах России по призыву теперь могут служить лица с иностранным гражданством, такой указ подписал президент России Владимир Путин.



Согласно документу, прохождение военной службы по призыву осуществляется солдатами, сержантами, матросами, старшинами, имеющими в том числе гражданство иностранного государства либо вид на жительство, либо иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, сообщает RT.

Замминистра обороны России Татьяна Шевцова сообщила, что граждане, призванные по частичной мобилизации, получат выплаты за декабрь досрочно. По ее словам, в соответствии с приказом министерства от декабря 2019 года выплата денежных средств призванным по мобилизации производится с 10-го по 20-е число каждого месяца за истекший месяц, а за декабрь — до 25 декабря. Такое исключение делается для того, чтобы семья мобилизованного не осталась без выплат в декабре.

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Маргарита Головатенко