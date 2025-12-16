Фаттахов: средний износ школьных зданий Бугульмы составляет 56,5%

Состоялся визит министра образования и науки Татарстана Ильсура Хадиуллина в Бугульминский район. В ходе поездки глава ведомства совместно с местными властями изучил состояние объектов образования, сообщает мэр город Дамир Фаттахов.

По словам мэра города Дамира Фаттахова, бугульминская система образования занимает третье место в республике после Казани и Набережных Челнов, однако ее инфраструктурная база требует существенного обновления. По имеющимся данным, средний износ школьных зданий в районе достигает 56,5%, а детских садов — 57,2%.

В рамках визита подробно обсудили проекты строительства пристроев к школе №6 и лицею №2. Эти меры призваны ликвидировать двухсменный режим обучения в двух самых востребованных учебных заведениях города и создать более комфортные условия для учащихся. Серьезную озабоченность вызывает состояние дошкольных учреждений: многие детские сады требуют капитального ремонта. В настоящее время формируется перечень объектов для включения в республиканские программы.

Помимо этого министр лично ознакомился с условиями работы Дворца школьников, Станции юных туристов и экскурсий, а также Детского эколого‑биологического центра. Выявлено существенное несоответствие между высокими достижениями бугульминских детей и ветхим состоянием зданий — некоторые из них не ремонтировались с конца XIX века.

— Главный итог дня: нам удалось максимально предметно и доказательно показать министру реальное положение дел. Теперь важно, чтобы потребности Бугульмы были четко учтены в республиканских программах на ближайшие годы, в рамках нашей пятилетки и масштабного проекта «Бугульма-250», — заключил в своем сообщении Дамир Фаттахов.



Наталья Жирнова