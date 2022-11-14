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В Казани на голову женщине упал обломок шифера — СК проводит проверку

17:47, 14.11.2022
В Казани на голову женщине упал обломок шифера — СК проводит проверку
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане организовали доследственную проверку после падения на женщину в Казани обломка крыши, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

Инцидент произошел 14 ноября на улице Гагарина: сорванный порывом ветра обломок шифера упал на голову женщине 1959 года рождения. Ее доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Все обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: realnoevremya.ru

13 ноября в деревне Айбаш Высокогорского района Татарстана с местной мечети из-за ветра упал минарет. Никто не пострадал.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбществоВласть Татарстан

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