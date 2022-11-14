Средняя зарплата на предприятиях Казани составляет 62 тысячи рублей

Среднемесячная заработная плата за восемь месяцев текущего года на крупных и средних предприятиях города превысила 62 тысячи рублей и увеличилась по сравнению с 2021 годом на 14,5%. Об этом рассказал замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

Он также отметил, что ее рост был нивелирован ростом потребительских цен, из-за чего размер реальной зарплаты составил 99,7%.

Наиболее высокие зарплаты по Казани наблюдаются в сферах информатизации и связи (91,5 тысяч рублей), научно-технической деятельности (86,7 тысяч рублей), в финансовой деятельности (79 тысяч рублей), а также в энергетике (77 тысяч рублей).

Среди татарстанцев провели исследование, в ходе которого эксперты выяснили — при каких условиях работники региона готовы трудиться на нелюбимой работе.

Половина жителей республики (53%) отметили, что готовы заниматься нелюбимой работой ради хорошей зарплаты.

Чаще всех так отвечают специалисты производственной и сельскохозяйственной сфер, представители медико-фармацевтической сферы и рабочий персонал.

Каждый четвертый житель Татарстана (24%) считает низкий заработок причиной несчастья на работе. На втором месте — неблагоприятный психологический климат в коллективе (14%). Отношение руководства делает несчастным каждого девятого (10%).



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Максим Кокунин