Штраф для таксистов за перевозку детей без кресел повысили до 50 тыс. рублей

Ранее сумма штрафа составляла 5 тысяч рублей

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Госдума приняла поправку, ужесточающую наказание для самозанятых водителей такси за несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. Теперь водители-таксисты, работающие на себя, несут такую же ответственность, как должностные лица, и обязаны платить штраф в размере 50 тысяч рублей в случае нарушения правил безопасной транспортировки детей, пишет ТАСС.

Ранее сумма штрафа составляла 5 тысяч рублей для обычных водителей, включая тех, кто работает в режиме самозанятого гражданина. В Госдуме решили уравнять ответственность для профессиональных водителей такси и усилить контроль за соблюдением обязательных норм детской безопасности на дорогах.

Поправка была предложена сенаторами Андреем Кутеповым и Игорем Трескиным и направлена на повышение дисциплины среди самозанятых таксистов, работающих без официального оформления трудовых отношений с транспортными компаниями.

Ариана Ранцева