В Казани построят 13 многоэтажек на месте старого аэропорта

В новом квартале смогут проживать 9,5 тыс. жителей.

Фото: Динар Фатыхов

В Казани, в районе микрорайонов №8 и 8А жилого района «Седьмое небо», планируют построить 13 многоквартирных домов. В новом квартале смогут проживать 9,5 тыс. жителей, общий объем жилищного строительства составит более 300 тыс. кв. м.

Согласно документу, размещенному на сайте антикоррупционной экспертизы, проект реализуют на участке площадью 34,68 га в границах улиц П. Лумумбы, Тулпар, проспекта А. Камалеева и прилегающих проездов. Документ предусматривает комплексное освоение территории бывшего старого аэропорта. Возведут 13 жилых комплексов высотой до 25 этажей. Первые этажи зданий общей площадью свыше 64 «квадратов» отдадут под нежилые помещения.

Также уделят внимание и развитию социнфраструктуры: построят школу на 1,7 тыс. мест, три детсада на 730 мест, две поликлиники для взрослых и детей, многофункциональный общественно-деловой объект площадью более 34 тыс. «квадратов»: там разместят спортивные, культурные и торговые пространства.

Согласно проекту, в рамках строительства планируется и реконструировать ул. Тулпар, построить три новые улицы местного значения и проезды внутри квартала, а также организовать новые перекрестки. Для жителей и посетителей района предусмотрят свыше 5 тыс. машино-мест, в том числе зарядную станцию для электрокаров. Позаботятся и об озеленении: создадут шесть скверов и бульваров, чья общая площадь превысит 5,7 сотки.

Ранее сообщалось, что в Казани лишь 10% вторичного жилья стоят дешевле 5 млн рублей. Причем столица Татарстана наряду с Москвой и Сочи вошла в число городов с самыми высокими ценами на первичном рынке.

Никита Егоров