Башкирский театр снял с показа спектакль казанской писательницы Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза»
Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури снимает с показа спектакль по книге казанской писательницы Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». Об этом сообщается на сайте театра.
Согласно информации на сайте, такое решение принято в связи с разницей во мнении сотрудников театра и писательницы касаемо специальной военной операции.
— Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури поддерживает специальную военную операцию, которую Россия была вынуждена проводить на Украине <...> В связи с тем, что мнение работников театра не совпадает с мнением автора, принято решение о снятии вышеуказанного спектакля с репертуара, — заявляют работники театра.
Напомним, в России сериал «Зулейха закрывает глаза» по книге в 2020 году тоже вошел в список самых популярных. Рейтинг составил «Кино Mail.ru», основываясь на мнении и активностях пользователей.
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