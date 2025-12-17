Новости общества

В Авиастроительном районе отключают воду на сутки из-за аварии

11:01, 17.12.2025

Об этом сообщили в МУП «Водоканал»

Фото: Реальное время

С 22 часов вечера 17 декабря 2025 года до 6 утра 18 декабря 2025 года в городе будет временно прекращено водоснабжение ряда улиц. Причиной отключения является проведение ремонтных мероприятий на участке водопроводных сетей по адресу улица Тэцевская, дом №199. Об этом проинформировало МУП «Водоканал» через свой телеграм‑канал.

Список затронутых адресов:

  • Улица Беломорская: дома с четными номерами от 236 до 270 и нечетными номерами от 71 до 85.
  • Улица Гудованцева: все нечетные дома.
  • Улицы Обнорского и Химиков: полное отключение водоснабжения.

Ранее «Реальное время» писало, что из-за аварии на сетях некоторые улицы Авиастроительного района Казани останутся без воды.

Ариана Ранцева

