В Авиастроительном районе отключают воду на сутки из-за аварии
Об этом сообщили в МУП «Водоканал»
С 22 часов вечера 17 декабря 2025 года до 6 утра 18 декабря 2025 года в городе будет временно прекращено водоснабжение ряда улиц. Причиной отключения является проведение ремонтных мероприятий на участке водопроводных сетей по адресу улица Тэцевская, дом №199. Об этом проинформировало МУП «Водоканал» через свой телеграм‑канал.
Список затронутых адресов:
- Улица Беломорская: дома с четными номерами от 236 до 270 и нечетными номерами от 71 до 85.
- Улица Гудованцева: все нечетные дома.
- Улицы Обнорского и Химиков: полное отключение водоснабжения.
Ранее «Реальное время» писало, что из-за аварии на сетях некоторые улицы Авиастроительного района Казани останутся без воды.
