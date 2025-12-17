Татарстан попал в топ-5 регионов по количеству вакансий для курьеров

Однако соискатели указывают в резюме среднюю желаемую зарплату всего лишь около 53,5 тысячи рублей

Фото: Максим Платонов

Зарплаты курьеров в России продолжают расти. Если в прошлом году средняя медианная зарплата составляла 116,2 тысячи рублей, то теперь этот показатель достиг отметки в 146 тысяч рублей, увеличившись на 26%, пишет ТАСС.

Однако ожидания самих работников служб доставки существенно отличаются от реальных цифр рынка. Согласно данным, приведенным в исследовании, соискатели указывают в резюме среднюю желаемую зарплату всего лишь около 53,5 тысячи рублей, что примерно втрое меньше реальной средней заработной платы.

Также исследование показало увеличение спроса на курьеров на 15% по сравнению с предыдущим годом. Наиболее востребованы работники служб доставки оказались в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Татарстане.

Ариана Ранцева