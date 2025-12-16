Верховный суд оставил право на квартиру Долиной за Полиной Лурье

Дело о сделке отправили на новое рассмотрение, а Долину обязаны будут выселить

Верховный суд России отменил решение по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. В резолютивной части суд огласил решение о том, что квартира останется за Лурье.

— Ранее принятые по делу судебные акты отменить. Квартиру оставить Полине Лурье, в ближайшее время нижестоящему суду рассмотреть иск о принудительном выселении Долиной. Решение вступает в силу немедленно, — отмечается в сообщении суда.

Суд отправил на новое рассмотрение дело о сделке, а право собственности на квартиру пока остается у покупательницы, сообщает RT.

Наталья Жирнова