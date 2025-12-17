По всей России ожидаются сильные морозы до минус 51 градуса

Особенно суровые условия ожидают жителей северных районов европейской части России

Фото: Динар Фатыхов

Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании практически на половине территории страны. Научный руководитель ведомства Роман Вильфанд рассказал «Интерфаксу», что морозы ударят по северным регионам европейской части России, Уралу, Поволжью, Сибири и Дальнему Востоку.

Особенно суровые условия ожидают жителей северных районов европейской части России. Так, в Ненецком автономном округе ожидается снижение температуры воздуха до минус 37 градусов Цельсия, что на 9—19 градусов ниже климатической нормы.

Температурные рекорды ждут и сибиряков. Например, в Эвенкии и на Таймыре столбик термометра опустится до минус 43 градусов. Даже на юге региона, в Омске и Томске, ожидается мороз до минус 36 градусов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Самые экстремально низкие температуры ожидаются в Якутии, где столбики термометров покажут до минус 51 градуса. Холод также установится в Амурской области и на востоке Хабаровского края, где воздух прогреется максимум до минус 42-43 градусов.

Ранее «Реальное время» писало, что Госавтоинспекция Татарстана предупредила о гололеде на дорогах республики.

Ариана Ранцева