В Альметьевском районе восстановили 7,2 км дорожного покрытия

«Татнефтедор» подвел итоги дорожного ремонта за год

Альметьевское управление автомобильных дорог (УАД) ООО «Татнефтедор» отчиталось о результатах деятельности в Альметьевском муниципальном районе. Как сообщил начальник управления Фидаиль Хаернасов, в ведении УАД находится 600,4 км автодорог общего пользования, из которых 508,6 км имеют региональное значение, а 91,8 км — федеральное.

В текущем году основные усилия были направлены на устранение дефектов дорожного покрытия. Ямочный ремонт выполнен на федеральной автодороге Казань — Оренбург и региональных трассах. Параллельно проводились работы по содержанию и благоустройству дорожной инфраструктуры. Сотрудники убрали мусор на придорожных полосах протяженностью 2,5 тыс. км, скосили траву на площади более 1,78 млн кв. м, выполнили планировку обочин и проезжей части.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» восстановлены изношенные слои покрытия на 7,2 км автодорог. Также завершен капитальный ремонт трассы Альметьевск — Азнакаево протяженностью 4,2 км. Продолжается реализация программы капитального ремонта на трассах Кузайкино — Нурлат — Дальняя Ивановка и Казань — Оренбург — ст. Калейкино — Набережные Челны — Заинск — Альметьевск. При поддержке раиса Рустама Минниханова Альметьевскому району выделили дополнительное финансирование. Сообщается, что благодаря этому отремонтировано 16 км улично‑дорожной сети Альметьевска и населенных пунктов района, а также завершен капремонт 4,4 км дорог с переходным типом покрытия.

В настоящее время Альметьевское УАД активно готовится к зимнему периоду 2025—2026 годов. Для зимнего содержания автодорог подготовлено 42 единицы специализированной техники.

Напомним, что дублер Оренбургского тракта признан Минэкономразвития эффективным проектом.

Наталья Жирнова