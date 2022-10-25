Татарстанские отельеры «пробили» проект новых правил расчета за вывоз ТКО

После двухлетних боданий с регоператором просьбы бизнесменов о справедливых расчетах за мусор услышали в российском Минприроды

Татарстанские отельеры празднуют маленькую победу: их усилия привели к обновлению правил коммерческого учета твердых коммунальных отходов (ТКО) — проект опубликовали в российском Минприроды. Предприниматели надеются, что это позволит им перейти на справедливые расчеты с регоператором и платить за вывоз мусора по факту, а не нормативу — то есть за реальные объемы отходов, а не те, что существуют только на бумаге. Подробнее о новом документе и роли, которую сыграли предприниматели республики в его появлении, — в материале «Реального времени».

Плата за мусор, которого не было



— Все началось в пандемию, — рассказала «Реальному времени» исполнительный директор Ассоциации отельеров Казани и Татарстана Александра Юшутина. — Мы столкнулись с тем, что система учета количества ТКО несовершенна, когда отели стояли пустыми. Гостей не было, мусора не было, а счета от регионального оператора за вывоз ТКО приходили такие же, как и до локдауна.

— Мы пытались начать диалог с регоператором, просили не начислять плату за вывоз ТКО или хотя бы осуществить перерасчет, но нам отказали. И тогда мы обратились в Татарстанское Управление УФАС, так как альтернативы по части вывоза ТКО у нас нет, регоператор является, по сути, монополистом. Антимонопольщики нас поддержали, обязали регоператора ООО «УК «ПЖКХ» произвести отельерам перерасчет за время локдауна. Но дело растянулось надолго: решение УФАС регоператор обжаловал в суде.

Арбитражный суд РТ встал на сторону антимонопольщиков, а в июне 2022-го это решение «затвердил» уже и Арбитражный суд Поволжского округа. Региональный оператор подал кассационную жалобу в Верховный суд России, однако там в передаче жалобы в Судебную коллегию по экономическим спорам было отказано за отсутствием оснований.



— Такую несговорчивость в локдаун в Татарстане проявил только регоператор по вывозу ТКО, — отметила Юшутина. — А вот, к примеру, с энергетиками отельерам в локдаун удалось договориться — нам выставляли счета по счетчикам и не требовали авансовых платежей, поскольку было понятно, что в отсутствие гостей расхода энергии практически нет. Но с мусором, по сути, все то же самое, только Правила коммерческого учета ТКО позволяют брать плату за мусор, которого нет. И ведь во многих российских регионах регоператоры пошли в локдаун навстречу бизнесу — к примеру, в Нижнем Новгороде, Мордовии, Ростове ее либо не начисляли, либо взимали по факту, и сейчас так работают. А у нас регоператор не идет на конструктивный диалог. Поэтому мы и обратились к правительству — просили внести изменения в федеральное законодательство.

— Проект изменений, который сейчас обнародован, вас устраивает? — поинтересовалось «Реальное время».

— Да, если они будут приняты, это позволит бизнесу платить за реально оказанные услуги.

Фото: Олег Тихонов/realnoevremya.ru

Согласуй, не согласуй — получишь расчет по нормативу

— Сейчас Правила коммерческого учета ТКО написаны так, что их можно трактовать как угодно, — говорит Александра Юшутина. — Когда мы говорим, что учет ТКО возможен двумя способами — на условиях коммерческого учета и по нормативу — регоператор отвечает, что у него нет того и сего для коммерческого учета и потому возможен расчет только по нормативу. А на слова, что в других регионах регоператоры работают «по факту», нам отвечают, что они неправильно работают.

Для осуществления расчетов за вывоз ТБО по факту (а это и есть коммерческий учет) у организаций должны быть зарегистрированные и внесенные в реестр контейнерные площадки. Но лишь один отель в республике, по словам Юшутиной, смог добиться, чтобы его площадку в этот реестр включили, но и это не обеспечило ему успеха в борьбе за право платить только за реально оказанные услуги:

— Дело даже не в каких-то завышенных требованиях, а в том, что там такой список согласований, который очень трудно пройти. Полтора-два года ушли у них на регистрацию площадки, а им все равно отказали в переходе на фактический учет ТБО. Потому что якобы в нашем региональном постановлении для отелей указан норматив. Хотя норматив должен по смыслу применяться только там, где нет возможности определить реальный объем ТКО. В других регионах норматив применяется только тогда, когда невозможно определить фактический объем мусора. Если площадка огорожена, учет мусора можно вести — этого достаточно для перехода на расчеты по факту. Непонятно даже, зачем эти площадки регистрировать, если они находятся на закрытой территории, а в отелях это именно так.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

А как вы столько насчитали?

Плата за вывоз ТКО по нормативу, говорит Юшутина, в Татарстане сегодня невыгодна клиентам регоператоров еще и потому, что нормативы эти, во всяком случае для отельеров, сильно завышены:

— Они минимум на 30 процентов завышены по нашим подсчетам! И можно предположить, что мы переплачиваем на треть, а кто-то, возможно, и в два раза.

Представитель Ассоциации считает, что, кроме изменений правил коммерческого учета ТКО, необходимо еще и внести наконец прозрачность в методики определения нормативов ТКО:

— Нам, к примеру, хотелось бы понять, какие объекты использовались для замеров при установлении норматива, как его рассчитывали. Хотелось бы в этом процессе участвовать. А пока на сегодня получается, что в Татарстане при не самом высоком тарифе на вывоз ТКО — есть в других регионах и повыше — плата остается в любом случае высокой, потому что завышен норматив.

«Если регоператор берет с нас такие деньги, почему всего этого нет?»

— На конференции по обращению с ТКО, которую проводило недавно УФАС, выступал регоператор из Удмуртии, — рассказала Александра Юшутина. — Они предлагают бизнесу выбор — рассчитываться по нормативу или по факту. И учет ведется просто: в их технику встроены датчики GPS и весы. По приезде на объект, данные о количестве мусора, месте и времени автоматически считываются. И все данные есть в программе. У них работает система раздельного сбора мусора. Почему Удмуртия может так работать, а мы нет? Если регоператор берет с нас такие деньги, почему всего этого нет?

А в Татарстане, где регоператоры изо всех сил держатся за систему, позволяющую брать плату за то, чего они не делали, по данным республиканского Минстроя, сортировке подвергается всего 26,7% от общего количества ТКО, а доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного сбора мусора, составляет всего 8,4%. И эти плачевные результаты, похоже, прямое следствие того, что действующая система расчетов между регоператорами и их «клиентами» никак не стимулирует ни первых, ни вторых ни к раздельному сбору мусора, ни к уменьшению объемов его образования.

Фото: Олег Тихонов/realnoevremya.ru

«Полезное вторсырье собирают отдельно, лишая регоператора возможности развивать инфраструктуру»

«Реальное время» направило запрос в ООО «УК «ПЖКХ» и попросило регоператора высказать свое мнение по поводу предлагаемых законодателями изменений, а также пояснить, почему компания не берет на вооружение опыт других регионов, где регоператоры стремятся осуществлять расчеты с использованием фактических данных об объемах вывоза мусора.

— В УК «ПЖКХ» ознакомились с предложенным проектом, — ответили в пресс-службе компании. — Новые правила коммерческого учета ТКО предполагают, что вывоз ТКО, образуемых потребителями в нежилых помещениях, возможен «по факту», если у юридического лица будет отдельная контейнерная площадка и отдельные контейнеры. И это можно только приветствовать, это действительно будет способствовать развитию сети площадок. Однако в настоящий момент далеко не все компании приобрели контейнеры и сделали площадки, к примеру, в Казани это сделали только самые крупные компании.

При этом в УК «ПЖКХ» считают, что предложенный проект новых правил коммерческого учета ТКО «не регулирует все аспекты вопроса». В компании, в частности, считают, что в проекте не отрегулирован вопрос контроля за тем, что объем отходов, накопленный по факту, будет «действительно соответствовать реальным объемам» (хотя что тут регулировать, если «накоплено по факту» означает ровно то же самое, что и «реальный объем ТКО»).

А еще регоператор, который, напомним, по данным Минстроя РТ, сортирует лишь чуть более четверти общего объема собираемых ТКО, опасается, что при оплате по факту «производители мусора» вполне логично будут стремиться уменьшить количество сдаваемых отходов, да еще и наживутся:

— Полезное вторсырье компании собирают отдельно, продают сторонним организациям и зарабатывают на этом, тем самым лишая возможности регоператора развивать инфраструктуру отрасли.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

В УК «ПЖКХ» полагают, что параллельно с принятием новых правил коммерческого учета ТКО надо решить проблемы, которые с появлением новых правил могут резко усугубиться.

— Необходимо принять меры, которые позволят контролировать тех предпринимателей, которые идут в обход правил и складируют свои отходы на контейнерных площадках жильцов либо обращаются к услугам «серых возчиков», которые скидывают отходы в неположенном месте, образуя свалки. Такие нарушения фиксируются повсеместно, а с принятием предлагаемых правил соблазн сэкономить на услугах вывоза ТКО нелегальными способами только возрастает. Каждая площадка рассчитана на определенное количество потребителей, и появление «левых» объемов ТКО неизбежно ведет к преждевременному переполнению, — напомнили в УК «ПЖКХ» о недавних скандалах, разгоревшихся из-за нерегулярного вывоза мусора из жилкомплексов.

На вопрос, почему татарстанский регоператор не стремится перенимать удмуртский опыт, где начали взвешивать каждый контейнер с ТКО прямо при погрузке в мусоровоз, нам ответили:

— Чтобы обеспечить бесперебойное оказание услуг населению ООО «УК «ПЖКХ» регулярно обновляет парк спецтехники. Предложений различных много, изучаем опыт других регоператоров. К мусоровывозящей технике предъявляются повышенные требования по прочности, износостойкости, проходимости. Если мусоровоз с возможностью взвешивания отходов хорошо себя зарекомендует в долговременной эксплуатации, мы, безусловно, рассмотрим возможность его приобретения. В настоящий момент для фиксации накопления отходов на площадке и факта вывоза регоператор использует систему АИС «Отходы». В системе отображаются все площадки накопления ТКО, загружаются фотографии до погрузки и после, движение мусоровозов контролируется датчиками GPS в режиме реального времени.



Что бизнесу подмога, то гражданам без пользы

Остается добавить, что предлагаемые изменения в Правила коммерческого учета ТКО, если они будут приняты, помогут предпринимателям добиться справедливых расчетов с регоператорами, но вряд ли улучшат ситуацию в расчетах за сбор ТКО с гражданами — жителями многоквартирных и частных домов.

Проектом нового документа предусмотрено право регоператора отказать гражданам в выборе оплаты вывоза мусора по факту, если региональные или муниципальные власти не установили или не применяют правила раздельного накопления ТКО. Ну или если выбор собственников многоквартирного дома не подтвержден решением общего собрания собственников.

А значит, история, подобная той, которая приключилась с жителями деревни Зимняя Горка в Лаишевском районе, легко может повториться в любое время в любом месте даже при условии изменения Правил коммерческого учета ТКО в лучшую с точки зрения потребителей сторону.

