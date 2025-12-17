Обзор строек Казани: Кировский райсуд, «Дом Щетинкина», мечеть Баруди

Кто, что строит и хочет возвести в городе: знаковые объекты капитального строительства по версии «Реального времени»

Фото: Реальное время

Пока рынок жилья в России взбудоражен «эффектом Долиной» и обсуждает защиту сделок от этих рисков, вплоть до введения особых правил продажи квартир пенсионерами, девелоперы готовятся к росту налоговой нагрузки. В отрасли убеждены, что повышение НДС до 22% неминуемо повлечет увеличение стоимости по всей цепочке строительства и купли-продажи недвижимости, будь то жилой или коммерческой. Тем не менее застройщики Казани за последние месяцы получили или продлили разрешения на стройку десятков крупных объектов капитального строительства, подробнее — в обзоре «Реального времени».

Стройку мечети Баруди координирует фирма депутата Ганиева

Долгожданная для уммы Приволжского района и всей Казани идея строительства мечети им. Галимджана Баруди на озере Средний Кабан этой осенью обрела реальные очертания. В конце сентября было выдано разрешение на возведение объекта сроком до 1 июня 2026 года, и на площадке уже вовсю работают строители. На участке полностью завершили свайные работы, провели расчистку грунта, готовятся к прокладке инженерных коммуникаций. На днях продолжили подготовку основания — под фундамент будущей мечети.

Судя по эскизам, у культового сооружения будет необычный облик, по проекту здание возведут в современном стиле. Приход здесь работает уже пятый год, для его нужд возвели временный молельный дом в виде павильона на 100 кв. м. Для строительства самой мечети, которая претендует на то, чтобы стать новой городской архитектурной достопримечательностью, потребуется порядка 250 млн рублей. Стройку ведут на пожертвования.

Застройщиком выступает Духовное управление мусульман РТ, техническим заказчиком — компания «Система пространства» известного депутата Казгордумы Марата Ганиева, руководителя ГК «Форс». Его одноименное проектно-строительное объединение в прошлом году обанкротилось, но бизнесмен продолжает трудиться на татарстанских стройках.

Его компании проектировали распределительные центры Wildberries и Ozon в Зеленодольском районе, построили завод по переработке молочной продукции и производству сыра в Камском Устье и другие объекты. Сейчас одна из фирм Ганиева работает техническим заказчиком на стройке складского комплекса на ул. Тэцевской для московской компании «Система дела».

В Альметьевске реконструировали медресе Фахретдина

Концом октября датирован документ, разрешающий реконструкцию здания в Альметьевске на ул. Марджани, 82 для размещения в нем медресе. На самом деле все работы завершили еще в ноябре. Объект принадлежит «Татнефти», ранее у компании здесь работал центр обслуживания бизнеса. Но нефтяники уступили помещение религиозной организации. Сейчас здесь находится Альметьевское исламское медресе им Р. Фахретдина.

Это кирпичный корпус с пристроенной одноэтажной частью с заднего фасада. Здание прямоугольное, трехэтажное, без подвала. В ходе реконструкции провели перепланировку объекта из административного назначения в медресе со спальным блоком на третьем этаже.

На первом этаже открыли учебные классы, кабинет каллиграфии и мастерской производства шамаилей, помещение звукозаписи, зал для лекций, кабинет преподавателей, помещение охраны, кабинет завхоза, технические помещения (тепловой пункт, водомерный узел), помещение кухни, обеденные залы, хозяйственные помещения (прачечная и гладильная), гардероб персонала, раздевалки, ПУИ и санузлы. На втором тоже есть учебные классы, библиотека с архивом, преподавательская, кабинет директора, тренажерный зал на 13 человек с инвентарной комнатой и бытовыми помещениями (раздевалки, санузлы, душевые), кабинет врача, процедурная, вспомогательные и технические помещения (венткамера). На третьем — спальный корпус с жилыми блоками на два-пять человек, комната дежурного персонала, ПУИ, камера хранения и кладовые.

В Набережных Челнах открыли православную гимназию

С окончанием работ получила разрешение и другая стройка культового сооружения — православная гимназия в Набережных Челнах на территории храма святого великомученика Георгия Победоносца, которую открыли в начале ноября. Событие стало историческим для многих челнинцев: учебное заведение построили на средства благотворителей и пожертвования прихожан городских храмов.

Приехавший на открытие гимназии митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл благодарил всех, кто участвовал в стройке, в том числе и раиса РТ — Рустам Минниханов летом выделил 100 млн рублей на возведение объекта. Мэру города владыка вручил благодарственное письмо, а ученикам гимназии в знак благословения на учебу подарил образ преподобного Серафима Саровского.

Обучение в православной гимназии имени святого великомученика Георгия Победоносца проходит по программе «Русская классическая школа». Учебное заведение на ул. Раскольникова работает в режиме школы полного дня с организацией учебно-воспитательной деятельности в рамках системы дополнительного образования.

«Дом Щетинкина» преображается в гостиницу

В конце октября в Казани выдали разрешение на проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия регионального значения «Дом Щетинкина». Исторический особняк 1841—1844 годов постройки, который находится на ул. Баумана, 34 планируют превратить в гостиницу.

У ОКН новый владелец — компания «Умка» Рената Ибрагимова. Бизнесмен контролирует еще ООО «Тэхэкострой» совместно с партнером Дамиром Исмагиловым, чья фирма «Белый медведь» хороша известна в Казани, поскольку много лет занимается реконструкцией исторических особняков, но не всегда эта работа проходит гладко.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Дом Щетинкина» на Баумана долгое время простаивал в плачевном состоянии, но в этом году ситуация кардинально изменилась. В здании уже выполнили основные противоаварийные работы, фасад особняка привели в порядок, и теперь много работы предстоит внутри помещения. Согласно документу, реконструкцию должны завершить в 2027 году. Новый собственник планирует приспособить памятник архитектуры под отель.

Кировский райсуд получил новое здание

К переезду в новое здание готовится Кировский райсуд Казани, который долгие годы работал по разным адресам в городе, но последнюю четверть века провел на ул. Шоссейной, 3. Это здание бывшего детского сада, которому более 60 лет, и, конечно, оно уже не отвечало современным требованиям и нуждам правосудия.

Новое здание построили на ул. Правосудия,4, рядом со зданием Московского суда. Возвели быстро, в течение года, причем разрешение на стройку было выдано только 21 ноября сроком до декабря 2026-го. Застройщиком выступил Госжилфонд при раисе РТ, техзаказчик — ГИСУ РТ.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Внешне здание уже готово, остается только благоустроить территорию. Так что в Кировском райсуде потихоньку собирают вещи. Но, как сообщили сотрудники, пока они все еще работают на Шоссейной, а переезда ждут только в новом году.

Торговый комплекс рядом с Metro

Обновил разрешение на стройку сроком до августа 2026 года застройщик торгового комплекса на ул. Мулланура Вахитова, 4а. Первое разрешение на возведение четырехэтажного здания выдали еще в 2023 году, но в сроки — III квартал 2024-го — не уложились. В течение прошлого года основной объем здания подняли, но с тех пор большого прогресса не наблюдается — здание выглядит готовым, но еще не работает.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Комплекс построили на небольшом земельном участке 16:50:090701:37, между магазином Metro и заправкой «Татнефти», площадью 1 345 кв. м. Территория в частной собственности, вид разрешенного использования — магазины, кадастровая стоимость земли — 17,3 млн рублей. Планируется, что в ТК общей площадью более 1,4 тысячи кв. м откроют бизнес-центр, первый этаж займет паркинг, на четвертом будет неотапливаемая кровля. На раннем этапе объем инвестиций оценивали в 100 млн рублей, но с учетом задержек в строительстве и текущих экономических реалий затраты наверняка возросли.

Застройщиком выступает казанский индивидуальный предприниматель Михаил Сергеевич Глухов. Технический заказчик — АСК «Градостроительные решения» — Рустема Ахмадуллина. Согласно паспорту объекта, эта же компания является генпроектировщиком и генподрядчиком. Она же строит в Казани здание с помещениями бытового обслуживания на ул. Милицейской, 18.

В Зеленодольске испытают сверхмощные компрессоры СПГ

В Зеленодольске готовятся к первым тестам на сборочно-испытательном комплексе АО «Казанькомпрессормаш» для сверхмощных компрессоров сжиженного природного газа (СПГ). На прошлой неделе на площадке сдали новые сетевые объекты 110 кВ, что позволит проводить испытания компрессоров мощностью свыше 65 МВт. Первые тесты запланированы на первый квартал 2026 года.

В конце лета зампредправления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов высоко оценил новый проект в Зеленодольске. По его словам, проект имеет стратегическое значение и позволит российской продукции уверенно конкурировать на мировом рынке сжиженного природного газа.

Проект позволит локализовать полный цикл создания уникального отечественного компрессорного оборудования для производства СПГ. Группа ГМС, куда входит «Казанькомпрессормаш», направила на строительство комплекса 11,9 млрд рублей, российский Минпромторг выделил субсидию в размере 6,7 млрд. Документ на строительство был выдан в сентябре сроком до мая 2028 года.

