Татарстан занял 51-е место в рейтинге регионов России по ипотечной долговой нагрузке

Татарстан занял 51-е место в рейтинге регионов России по ипотечной долговой нагрузке. Об этом говорится в исследовании экспертов «РИА Рейтинг» (в основу положены данные Центробанка и Росстата).

В среднем размер ипотечного кредита у жителей республики составляет 3,5 млн рублей, а срок его выплаты — 280 месяцев.

Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ — его жители оформляют ипотеку в среднем на 4,5 млн рублей и выплачивают ее 252 месяца. На втором месте Магаданская область — 4,2 млн рублей за 247 месяцев. Замыкает топ-3 Ямало-Ненецкий автономный округ — 4,2 млн рублей за 267 месяцев.



На последних местах рейтинга расположились: Северная Осетия — Алания (ипотеку в 3,4 млн рублей можно погасить за 282 месяца), Севастополь (4,2 млн рублей за 276 месяцев), Калмыкия (4 млн рублей за 286 месяцев), а также Карачаево-Черкессия (3,2 млн рублей за 284 месяца).

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в прошлом месяце сообщалось, что Татарстан оказался на 62-м месте в рейтинге регионов по доступности покупки семьями жилья в ипотеку.

Доля семей в республике, которые могли купить квартиру в ипотеку в 2022 году, составляет 25,5%. По сравнению с прошлым годом она снизилась на 2,6% — в 2021 году 28,1% татарстанских семей могли позволить приобрести жилье в ипотеку.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин