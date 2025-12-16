Госавтоинспекция Татарстана предупредила о гололеде на дорогах республики
В регионе наблюдаются сложные погодные условия
Госавтоинспекция Татарстана предупредила жителей о гололеде на дорогах республики.
— В связи с неблагоприятными погодными условиями на дорогах образовался гололед, — сказано в сообщении.
Напомним, что Гидрометцентр Татарстана сообщал, что 17 декабря прогнозируется приближение теплого атмосферного фронта. В течение суток ожидаются снегопады, переходящие в мокрый снег, местами с метелью, а минимальные температуры ночью составят от -13 до -18, однако уже к утру в западных районах они повысятся до -5.
