Госавтоинспекция Татарстана предупредила о гололеде на дорогах республики

18:45, 16.12.2025

В регионе наблюдаются сложные погодные условия

Фото: Артем Дергунов

Госавтоинспекция Татарстана предупредила жителей о гололеде на дорогах республики.

— В связи с неблагоприятными погодными условиями на дорогах образовался гололед, — сказано в сообщении.

Напомним, что Гидрометцентр Татарстана сообщал, что 17 декабря прогнозируется приближение теплого атмосферного фронта. В течение суток ожидаются снегопады, переходящие в мокрый снег, местами с метелью, а минимальные температуры ночью составят от -13 до -18, однако уже к утру в западных районах они повысятся до -5.

Наталья Жирнова

