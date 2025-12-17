МИД России выразил соболезнования Таджикистану в связи с трагедией в подмосковной школе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала трагедию, произошедшую 16 декабря 2025 года в Успенской средней школе в Подмосковье, где погиб несовершеннолетний мальчик из Таджикистана.

Сообщается, что министерство сразу же предложило содействие посольству республики в России. В ведомстве подчеркнули, что Россия, руководствуясь принципами стратегического партнерства и союзничества с Таджикистаном, обеспечит взаимную поддержку.

— В ответ из таджикистанской дипмиссии поступила нота с просьбой о проведении объективного расследования всех обстоятельств этой трагедии, — сказано в комментарии Захаровой.



Главное следственное управление СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело (ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 2 ст. 105 УК РФ). Также МИД России выразил глубокие соболезнования Таджикистану, родным погибшего ребенка и пострадавшим в результате нападения.

Ранее МИД Таджикистана обратился к Колокольцеву по делу об убийстве мальчика в Одинцово.

Наталья Жирнова