Либо пойдем на подъем, либо — в демпинг: Татарстан ввел рекордные 660 гостиничных номеров

Татарстанские инвесторы вложили миллиарды рублей в отели премиум-класса Казани

Татарстан отличился в этом году большим объемом ввода гостиничных площадей. По данным консалтинговой компании NF Group, в эксплуатацию было запущено более 600 новых номеров, или 6% от общего прироста в стране. Инвесторы вкладывались в премиальный фонд — так, семья экс-главы «Татнефти» Шафагата Тахаутдинова открыла два отеля Millennium Panorama Hotels на 374 номера, вторые по масштабу после Marine Garden Sochi Hotels and Spa (430 номеров). Выход крупного капитала на столичный гостиничный рынок оценивается неоднозначно. «Либо гостиницы станут трамплином для притока туристов, либо можем оказаться в ценовой борьбе», — переживают участники рынка. Отрасль может столкнуться со снижением загрузки из-за высокого ценника, предупредил глава IBC Real Estate Алексей Ефимов. Подробнее — в материале «Реального времени».

В Казани — бум отелей премиум-класса

Татарстан вошел в пятерку регионов с наибольшим приростом номерного фонда по итогам года, говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group. В республике было введено более 600 номеров, и почти весь объем новых гостиничных площадей пришелся на Казань. В этом году в столице официально открылись два отеля Мillennium Panorama Hotels на 374 номера, Dion Inn Hotel & SPA 4* на 174 номера, отель Munib 4* на 60 номеров и Ak Bars Golf & Resort на 52 номера на берегу Волги, уточнили в Ассоциации отелей Казани. Суммарно, по их данным, ввели в эксплуатацию 660 номеров.

Аналитики NF Group включили в «открытия 2025 года» шесть новых средств размещения Казани. Это два отеля Мillennium Panorama Hotels на 374 номера, апарт-отель «Марков» на 89 номеров в центре города, отель Munib 4*на 60 номеров, Ak Bars Golf & Resortна 52 номера и Kravt Hotel Иннополис на 44 места. Итого — 619 номеров. Отель Dion Inn Hotel & SPA 4*на 174 номера отнесли к открытиям 2024 года, поэтому в расчет 2025 года не включали, уточнили «Реальному времени» в NF Group.

Значительный объем нового гостиничного предложения обеспечен за счет вложений семьи экс-главы «Татнефти» Шафагата Тахаутдинова, получившей землю под застройку на берегу Казанки. Отель Ak Bars Golf & Resort на берегу Волги построен за счет инвестиций структур «Связьинвестнефтехима». Новые сооружения относятся к уровню 4—5 звезд, где стоимость размещения начинается от 10—20 тысяч рублей в сутки. Таким образом, татарстанские инвесторы предпочли вкладываться в премиальный фонд. Дать оценку совокупным инвестициям в Ассоциации отелей Казани затруднились.

По количеству новых номеров Казань оказалась на пятом месте в стране, следует из отчета консалтинговой компании NF Group.

Больше всего новых гостиниц было построено в Краснодарском крае — на 2,7 тысячи номеров, затем в Санкт-Петербурге — на 1,3 тысячи номеров, и в Тверской области — на 1,1 тысячи. Бум гостиничного строительства происходит в Карачаево-Черкесской Республике — введено 600 номеров. Москва показала скромный для себя прирост в 700 номеров, то есть речь идет о появлении двух-трех гостиниц.

Гостиничный фонд устаревает

Всего качественные средства размещения были открыты в 33 регионах, отмечают аналитики NF Group. По их расчетам, в этом году в России будет введено 10,5 тыс. качественных номеров — на 17% больше, чем годом ранее. Это максимум за последние десять лет. «С точки зрения профиля объектов 61% нового предложения пришлось на классические отели, 30% — на апарт-отели и 9% — на санатории. При этом оба сегмента демонстрируют устойчивый рост: объем открывшихся апарт-отелей увеличился на 8% к уровню 2024 года, а санаторных объектов — на 63% за год», — отмечено в отчете.

Ключевым фактором, способствующим развитию гостиничного бизнеса в регионе, стала господдержка, отметила заместитель директора Фонда по развитию туризма и рекреации Института развития городов Татарстана Оксана Саргина. По ее словам, стимулом послужило постановление правительства РФ №141, которое предусматривало предоставление льготных кредитов на развитие внутреннего и въездного туризма. Им воспользовались татарстанские инвесторы.

К сожалению, с будущего года программа прекращает работу и продлеваться не будет, сообщила она. По словам Саргиной, эти меры помогли обновить гостиничный фонд Казани, который не менялся несколько лет и теряет свою привлекательность. Особенно остро дефицит качественных номеров проявился при подготовке к саммиту БРИКС.

Высокий ценник отпугнет туристов?

К началу 2025 года емкость номерного фонда Казани составляла 8,2 тысячи номеров, сообщалось ранее на портале мэрии города. В столице функционирует 233 средства размещения разной категории звездности. Средняя загрузка — 62% (по итогам 2024 года). При этом Казань входит в топ-5 регионов по турпотоку, а стоимость проживания приближается к московскому ценнику. Именно это обстоятельство может привести к снижению загрузки в будущем году.

— Казань — один из ярких городов России, где сочетаются история и современность, — отметил генеральный директор IBC Real Estate Алексей Ефимов. — Это востребованное туристическое направление, которое интенсивно развивается сегодня и как экономический центр страны, и как экскурсионный. Таким образом, инвестиционная привлекательность столицы Татарстана обусловлена растущим интересом со стороны внутреннего турпотока. Так, за 10 месяцев 2025 года турпоток здесь вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Он согласился, что драйвером развития гостиничной индустрии стали государственные меры поддержки. «В рамках 141-го постановления в Татарстане будет реализовано четыре проекта», — уточнил он.

С другой стороны, стоимость проживания в гостиницах Казани увеличивается, заметил Алексей Ефимов, добавив, что это соответствует общероссийской тенденции в сфере гостеприимства. «Однако в следующем году мы можем увидеть снижение загрузки в отдельных ценовых сегментах, что будет обусловлено стремительным ростом средней цены на номер», — предупредил он.

Именно этого опасаются участники столичного рынка гостеприимства. «Безусловно, появление новых гостиничных объектов в Казани повышает привлекательность региона для проведения масштабных мероприятий», — отметили в Ассоциации отелей Казани. — Но 600 новых номеров — это не просто цифра, но и прямой вопрос будущей загрузки».

— Либо гостиницы станут трамплином для притока туристов, либо можем оказаться в ценовой борьбе, — не исключают участники рынка.



В Ассоциации отелей Казани считают важным, чтобы ввод новых гостиниц сопровождался комплексной работой по продвижению туристического направления в целом. «Это включает в себя улучшение транспортной доступности, а также управление дорожной нагрузкой и парковочными возможностями», — сказал представитель общественного объединения. — А менеджмент новых объектов достаточно опытный, чтобы не допустить этой ситуации».

Согласно оценке NF Group на основе данных Министерства экономического развития РФ, по итогам 2025 года российские гостиницы примут около 94,5 млн гостей, включая 90 млн внутренних туристов.

