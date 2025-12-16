Решение Верховного суда по «делу Долиной» вызвало аплодисменты на круглом столе в Госдуме»
Об этом сообщил Ярослав Нилов
Верховный суд России вынес решение по резонансному делу о сделке с недвижимостью между певицей Ларисой Долиной и Полиной Лурье. Суд признал Лурье законной собственницей квартиры, отменив предыдущие судебные акты, которые оставляли недвижимость в собственности Долиной. Певица ранее заявляла, что в момент заключения сделки находилась под влиянием мошенников.
О решении суда стало известно во время круглого стола в Госдуме, посвященного актуальным проблемам при совершении сделок с недвижимостью. Как сообщил глава комитета Госдумы Ярослав Нилов для РИА «Новости», участники мероприятия — депутаты, адвокаты, нотариусы и риелторы — встретили новость аплодисментами.
Нилов отметил, что ряд его предложений на круглом столе получил поддержку участников дискуссии. В частности, речь идет об идее закрепить в законе жесткие нормы, регулирующие процедуру реституции.
