Решение Верховного суда по «делу Долиной» вызвало аплодисменты на круглом столе в Госдуме»

Об этом сообщил Ярослав Нилов

Верховный суд России вынес решение по резонансному делу о сделке с недвижимостью между певицей Ларисой Долиной и Полиной Лурье. Суд признал Лурье законной собственницей квартиры, отменив предыдущие судебные акты, которые оставляли недвижимость в собственности Долиной. Певица ранее заявляла, что в момент заключения сделки находилась под влиянием мошенников.

О решении суда стало известно во время круглого стола в Госдуме, посвященного актуальным проблемам при совершении сделок с недвижимостью. Как сообщил глава комитета Госдумы Ярослав Нилов для РИА «Новости», участники мероприятия — депутаты, адвокаты, нотариусы и риелторы — встретили новость аплодисментами.



Нилов отметил, что ряд его предложений на круглом столе получил поддержку участников дискуссии. В частности, речь идет об идее закрепить в законе жесткие нормы, регулирующие процедуру реституции.

Наталья Жирнова