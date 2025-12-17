Казань завершает 2025 год с ростом экономики и улучшением инфраструктуры

Объемы производства увеличились на 12%, введены новые жилые площади и благоустроены общественные пространства

Фото: Динар Фатыхов

В IV квартале 2025 года Казань продемонстрировала устойчивое развитие и положительную динамику по всем основным направлениям. Об этом заявили во время заседания Казгордумы.

Объемы производства выросли, и предприятиями города в январе — октябре текущего года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 728,4 миллиарда рублей, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Крупные и средние предприятия внесли значительный вклад, достигнув показателя в 658,6 миллиарда рублей, что на 16,4% выше уровня 2024 года. Индекс промышленного производства составил 101,7%.

В сфере жилищного строительства за десять месяцев 2025 года введено 1 019,3 тысячи квадратных метров общей площади жилья, что свидетельствует о динамичном развитии строительной отрасли. Оборот розничной торговли за этот период составил 353,1 миллиарда рублей, что на 3,4% выше показателя 2024 года в сопоставимых ценах. В сфере общественного питания оборот за январь — октябрь текущего года составил 20 миллиардов рублей, что на 1,8% выше аналогичного периода прошлого года.

Крупные и средние предприятия города оказали платных услуг населению на сумму 128,6 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах составляет 100,4% к уровню 2024 года. Индекс потребительских цен на товары и услуги по итогам января — октября 2025 года составил 109,8%. Безработица на 01.11.2025 составила 0,19%, а численность официально зарегистрированных безработных — 1 273 человека.

В IV квартале завершаются работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также по благоустройству и ремонту дорог города. В 2025 году реализованы проекты по благоустройству общественных пространств, включая второй участок инклюзивного бульвара по ул. Серова, благоустройство территории вокруг Чайковых озер, реконструкцию сквера «Зилант» и объекта культурного наследия храма-памятника павшим воинам на реке Казанке и прилегающей территории.

В рамках программы «Наш двор» в 2025 году благоустроено 466 территорий многоквартирных домов. Обновлено 600 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, смонтировано более 2,5 тысяч опор и 4 тысяч светодиодных энергосберегающих светильников, установлено более 5 тысяч малых архитектурных форм. Появилось более 120 новых контейнерных площадок, а жители получили 5 тысяч новых парковочных мест.

В 2025 году в программу капитального ремонта включено 226 многоквартирных домов, и на сегодняшний день работы выполнены на 98,82%.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что депутаты утвердили бюджет Казани на 2026 год — он составит более 60 млрд рублей.

Дмитрий Зайцев