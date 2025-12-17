Путин отметил значительные успехи российской армии в СВО

Освобождены более 300 населенных пунктов, армия продолжает наступление

Президент России Владимир Путин отметил значительные успехи российских военных во время проведения специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, среди основных тезисов, озвученных лидером государства, уверенный контроль ситуации на всем протяжении фронта, активная модернизация и использование новых видов вооружения, включая гиперзвуковые ракеты, которые активно внедряются в состав российского флота.

Наряду с этим, по словам верховного главнокомандующего, за прошедший год освобождены сотни населенных пунктов. При этом, со слов Путина, необходимо не забывать о потребностях военнослужащих как в развитии и технологическом перевооружении, так и в сохранении и укреплении социального статуса военнослужащих и поддержке семей погибших солдат.

Ранее «Реальное время» писало, Владимир Путин освободил родителей и опекунов детей-инвалидов от обязательных работ.

Ариана Ранцева