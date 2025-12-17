В Татарстане растет заболеваемость ОРВИ и гриппом, приближаясь к эпидпорогу

Из-за превышения эпидемиологического порога временно прекращен образовательный процесс в 92 классах и двух учреждениях целиком

В Татарстане сохраняется высокий уровень заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) и гриппом. Последние семь дней показали устойчивый рост показателей — выявлено 19 184 новых случая болезней дыхательных путей. Наибольшее распространение получил штамм вируса гриппа A(H3N2), диагностированный у 149 пациентов, сообщил Роспотребнадзор Татарстана.

В отличие от показателей простудных заболеваний ситуация с COVID-19 осталась спокойной. Недельный прирост составил всего 281 случай инфекции, что гораздо ниже прошлогодних значений.

Предупреждая распространение болезни, Роспотребнадзор проводит ежедневные проверки состояния здоровья учеников в школах. За время наблюдения отстранены от уроков более десяти тысяч ребят с признаками простуды. Из-за превышения эпидемиологического порога временно прекращен образовательный процесс в 92 классах и двух учреждениях целиком.

Ариана Ранцева