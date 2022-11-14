В Татарстане экс-полицейский осужден за покушение на убийство депутата

К 6 годам колонии строгого режима приговорил сегодня экс-сотрудника полиции Марий Эл Зеленодольский суд Татарстана. Виталий Мельник признан виновным в покушении 2011 года на местного депутата Алексея Соловьева и взят под стражу в зале суда, сообщил «Реальному времени» потерпевший.



Соловьев признался — приговор стал неожиданным для него и стороны защиты. Обвиняемый был настолько уверен в благополучном исходе, что даже не взял с собой вещи.

Напомним, по тому же обвинению 26 октября 2020 года Мельника оправдали. Однако Верховный суд РТ счел этот приговор незаконным и в январе 2021-го постановил вернуть дело на повторное рассмотрение в Зеленодольский суд в ином составе. При повторном разбирательстве горсуд посчитал нужным вернуть материалы дела в прокуратуру. Однако с этим решением не согласилась апелляционная инстанция.

Потерпевший Соловьев на апелляции в Верховном суде РТ. Фото: «Реальное время»

В ходе третьего процесса гособвинитель по делу просил для подсудимого 8 лет колонии строгого режима, адвокаты и Мельник настаивали на оправдании. Суд посчитал доказанной вину экс-полицейского в покушении на убийство, но исключил действия по сговору с иными неустановленными лицами. Осужденный намерен обжаловать приговор.



Само преступление, напомним, совершено больше 11 лет назад. Потерпевший — зеленодольский активист, бывший замглавы исполкома Зеленодольска Алексей Соловьев не раз называл его заказным. 20 октября 2011 года он опубликовал информацию о коттедже городского чиновника в водоохранной зоне и на следующий день получил ломиком по голове.

По горячим следам подозреваемого не нашли. Он появился лишь в 2019-м после опознания, однако какую-либо причастность к преступлению категорически отрицал. При этом близкие Мельника настаивали на его алиби, правда, несколько раз корректировали свои показания.

Орудие преступления — лом длиной 62 см пропал из камеры вещдоков задолго до суда, по делу судом допрашивался ВИП-свидетель — бывший мэр Зеленодольска и сенатор от Татарстана Сергей Батин.

Ирина Плотникова