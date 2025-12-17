Казанские власти требуют обозначать авторов всех архитектурных объектов
Также введен запрет на проведение фасадных работ при низких температурах воздуха без специальных утеплительных покрытий
Казанская городская дума приняла поправки в Правила благоустройства, обязывающие размещать указатели с именами авторов архитектурных проектов на зданиях и сооружениях. Решение было озвучено заместителем руководителя исполкома Казани Ильдаром Шакировым.
Указатели об авторах фасадов, памятников и произведений монументально-декоративного искусства планируется устанавливать в целях продвижения творчества и сохранения культурного наследия.
Дополнительно введены нормы по сохранности объектов декоративно-монументального искусства, предусматривающие запрет на нанесение повреждений внешним элементам зданий и сооружений при выполнении работ по художественному оформлению фасадов.
Также уточнен порядок размещения рекламных баннеров, художественных рисунков и графики, введен запрет на проведение фасадных работ при низких температурах воздуха без специальных утеплительных покрытий.
Согласно новым правилам, ночное время определяется как промежуток с 22 часов вечера до 6 утра в будние дни и с 20 часов вечера до 9 утра в субботу, воскресенье и праздники.
