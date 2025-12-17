Бюджетники получили право бесплатно размещать объявления на HeadHunter
Сэкономленные средства направятся на реализацию основных функций учреждений
Портал HeadHunter разработал условия бесплатного размещения объявлений о вакансиях для государственных и муниципальных организаций, выполняющих социально значимые функции, сообщила ФАС России.
Эти изменения направлены на облегчение процедуры подбора персонала учреждениями сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и волонтерских инициатив. Благодаря нововведению, учреждения смогут избежать длительных закупок услуг рекрутинга и сэкономить финансы для решения текущих проблем.
Теперь социальные структуры получают прямой доступ к популярной платформе найма, исключив процедуру торгов и конкурсы на заключение договоров. Средства, сэкономленные благодаря отказу от закупки рекрутерских услуг, направляются на реализацию основных функций учреждений.
