На содержание парков в Набережных Челнах направят 7,9 млн рублей
В Набережных Челнах на санитарное содержание парков направят 7,9 миллиона рублей. Такую сумму выделят из бюджета города, сообщается на сайте госзакупок.
Работы включают в себя очистку газонов от случайного мусора, уборку снега со скамеек и дорожек при толщине слоя до 10 см, сколку льда на пешеходных дорогах из брусчатки и посыпание их песком, а также содержание стационарных туалетов.
Исполнителю необходимо оказывать соответствующие услуги с момента заключения контракта и по 31 декабря 2022 года. В перечень мест, которые должны обслуживаться, вошли:
- Парк имени Марата Бибишева;
- Бульвар Юных Ленинцев;
- Гренада;
- Сидоровский;
- Парк Победы;
- Комсомолец;
- Комсомольский;
- Первая и вторая очереди набережной Тукая;
- Бульвар Шишкина;
- Бульвар имени Тинчурина;
- Площадь Азатлык.
Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 23 ноября, подведение итогов состоится уже на следующий день.
Напомним, в Казани на содержание общественных пространств в зимний период из муниципального бюджета готовы выделить 7,4 миллиона рублей. Подрядчику придется выполнять ручную очистку тротуаров, в том числе противогололедными материалами, скалывать наледь, собирать мусор, а также регулярно убирать снег с элементов обустройства.
В списке 121 общественное пространство. Среди них парк по ул. Ноксинский спуск, сквер по ул. Липатова, елочный городок по проспекту Победы, бульвар по ул. Мавлютова, Сад Рыбака, Юнусовская площадь, площадь у театра Камала, парк Молодоженов и так далее.
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