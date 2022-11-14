На содержание парков в Набережных Челнах направят 7,9 млн рублей

В Набережных Челнах на санитарное содержание парков направят 7,9 миллиона рублей. Такую сумму выделят из бюджета города, сообщается на сайте госзакупок.

Работы включают в себя очистку газонов от случайного мусора, уборку снега со скамеек и дорожек при толщине слоя до 10 см, сколку льда на пешеходных дорогах из брусчатки и посыпание их песком, а также содержание стационарных туалетов.

Исполнителю необходимо оказывать соответствующие услуги с момента заключения контракта и по 31 декабря 2022 года. В перечень мест, которые должны обслуживаться, вошли:

Парк имени Марата Бибишева;

Бульвар Юных Ленинцев;

Гренада;

Сидоровский;

Парк Победы;

Комсомолец;

Комсомольский;

Первая и вторая очереди набережной Тукая;

Бульвар Шишкина;

Бульвар имени Тинчурина;

Площадь Азатлык.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 23 ноября, подведение итогов состоится уже на следующий день.

Фото: flickr.com (парк Комсомольский)

Напомним, в Казани на содержание общественных пространств в зимний период из муниципального бюджета готовы выделить 7,4 миллиона рублей. Подрядчику придется выполнять ручную очистку тротуаров, в том числе противогололедными материалами, скалывать наледь, собирать мусор, а также регулярно убирать снег с элементов обустройства.



В списке 121 общественное пространство. Среди них парк по ул. Ноксинский спуск, сквер по ул. Липатова, елочный городок по проспекту Победы, бульвар по ул. Мавлютова, Сад Рыбака, Юнусовская площадь, площадь у театра Камала, парк Молодоженов и так далее.



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Максим Кокунин