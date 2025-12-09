«Поначалу планировали покалечить»: почему следователи не верят Ирине Шевыревой и копают под бизнес семьи

Велокиллер признался еще в одном покушении, Следком разлучил подозреваемого с потерпевшей супругой

В деле о покушении на Ирину Шевыреву может появиться еще один эпизод. После экстрадиции из Таджикистана экс-сотрудник МЧС Татарстана Рафис Султанов признался еще и в наезде на нее у детского сада, сообщают источники «Реального времени». Арест велокиллеру планируют продлить сегодня, а накануне суд Казани оставил в СИЗО заслуженного строителя Татарстана Станислава Шевырева, за которого просили профильный министр и сама пострадавшая. По данным источников «Реального времени», проверку на детекторе лжи выжившей проводить не планируют — по мнению силовиков, она может искренне заблуждаться в непричастности своей семьи к заказу на убийство.

Откуда в компании «Волга-Автодор» 2,6 тысячи сотрудников?

С адвокатами и в сопровождении двух высоких охранников пришла в суд Ирина Шевырева, выжившая после нападения 14 октября близ казанской гимназии №94. Такой же силовой эскорт накануне был обеспечен ее мужу-бизнесмену Ивану Шевыреву, получившему в данном деле статус подозреваемого. На данный момент Шевырев-младший — единственный из установленных фигурантов дела, кто находится под подпиской о невыезде, однако кроме этой подписки следствие настоятельно рекомендовало ему — ограничить общение с супругой и даже настояло на раздельном проживании.

Через суд подобный запрет пока не накладывался, но в случае нарушения «рекомендаций», силовики готовы пойти и на это. Примечательно, что, несмотря на слова об идеальных отношениях в семье, со стороны потерпевшая и ее муж отнюдь не производят впечатления людей, страдающих от вынужденной разлуки. Не пытаются невольно сократить дистанцию, поймать взгляд, подарить улыбку.

На заседании Иван Шевырев сидел через ряд от супруги. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Как показало заседание по мере пресечения, показания и судебные речи Шевыревой в защиту супруга и его отца пока никоим образом не повлияли на их статус в этом деле и ход расследования. Более того, силовики заинтересовались бизнесом этой семьи.

Напомним, на следственных действиях Иван и Станислав Шевыревы скромно представлялись всего лишь заместителями директора компании «Волга-Автодор», выступавшей подрядчиком по госконтрактам на 35 млрд рублей. При этом в речах защитников проскальзывали фразы что Шевырев-старший является в этом бизнесе ключевым звеном — держит связь с госзаказчиками, а потому его нахождение в неволе может негативно отразиться на сдаче важных для Казани и республики объектов. Примечательно, что под письмом в Верховный суд РТ подписались 2,6 тысячи сотрудников «Волга-Автодора», что, по данным «СПАРК-Интерфакса», в разы превышает официальную численность предприятия.

По данным источников «Реального времени», следователи проверяют бизнес Шевыревых. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Между тем сопоставимую цифру можно получить, если исходить из посыла о том, что за Шевыревыми, их близкими и доверенными лицами стоит не отдельно взятая компания, а целый холдинг, в который входят две компании «Волга-Автодор» и целый ряд связанных организаций. Именно на этой версии настаивает Инесса Куляжева, бывшая жена замглавы исполкома Казани и друга Станислава Шевырева, которую Игорь Куляжев, МВД и прокуратура обвиняют в вымогательстве 5 млрд рублей. При этом подсудимая считает, что ее преследование за попытку «справедливого раздела имущества по брачному договору» и покушение на Ирину Шевыреву — звенья одной цепи.

Ранее она утверждала — числившийся долгое время учредителем «Волга-Автодора» Андрей Черкасин никаких миллиардов и даже миллионов по госконтрактам не видел, поскольку на деле работал охранником в организации и заседал не в офисе — а в вагончике на проходной. Заметим, что супруга Черкасина в Верховном суде Татарстана перед апелляцией призналась «Реальному времени» — с Шевыревыми не знакома, никаких корпоративов с их участием с мужем не посещала... Вилл и яхт у этой семьи тоже нет. На момент задержания Черкасин был руководителем службы безопасности «Волга-Автодора», по версии следствия, именно через него проходил заказ на устранение Шевыревой. Сам безопасник это отрицает.

В качестве свидетеля по делу о покушении Инесса Куляжева пока не допрашивалась. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным источников «Реального времени», Куляжеву по резонансному делу о покушении на убийство пока не допрашивали. Однако звучавшие не без ее подачи версии о бизнесе и связях Шевыревых не остались без внимания силовиков. В суде старший следователь первого отдела Следкома по РТ Айрат Гиниятуллин сообщил о направлении запросов в банки по активам фигурантов дела. Как позже выяснилось, силовиков интересуют открытые и уже закрытые вклады не только подозреваемых и обвиняемых, но даже потерпевшей и свидетелей.

Часть проверок уже проведена, поделился с «Реальным временем» близкий к следствию источник. С его слов, силовиками установлено, что «любимая «дочка» Шевырева-старшего» — жена его сына Ивана, которой, по версии Станислава Вячеславовича, дарили BMW с открытым верхом — в собственности такого автомобиля почему-то не имеет, не говоря уже о более серьезных активах. По непроверенной информации, Шевырев-младший по документам, тоже не может похвастаться солидным состоянием и имуществом, хотя в пользовании таковых немало.

Станислав Шевырев на заседании выглядел уставшим . Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Причем высказывается версия, что часть активов предполагаемого холдинга и семьи друзей Игоря Куляжева на деле имеют бенефициара на республиканском уровне власти.

Как резонанс и Бастрыкин ускорили экстрадицию велокиллера

Это уголовное дело уже на старте следствия вошло в историю, поставив рекорд по срокам экстрадиции. Процедура, которая длится годами, в данном случае заняла меньше недели. 14 октября предполагаемый киллер Рафис Султанов после нанесения множества ран сбежал с места преступления, а далее на авто выехал за пределы России — в Таджикистан. По версии силовиков, машиной управлял Навруз Хамидов — брат Бурихона Хамидова, который также привлекается по этому делу и признает, что нелегально работал в «Волга-Автодоре» и занимался слежкой за Шевыревой.

Султанов с Наврузом Хамиловым добрались до Душанбе, откуда казанец решил двигаться дальше, планируя перебраться в Узбекистан. Но уже 18 октября был задержан спецслужбами Таджикистана, а 19-го доставлен в Россию.

Рафис Султанов при проверке показаний на месте преступления. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Часть источников «Реального времени» приписывала столь молниеносные и слаженные действия силовиков двух стран инспекторской проверке МВД Татарстана, которую проводил в Казани генерал-майор Игорь Золотов. Говорили, мол, узнав о ЧП, он задействовал свои связи с Москве, и все завертелось. Однако близкие к СК источники уверяют — Золотов тут не при чем.

Как только видео жестокого нападения с уличных камер, которые зафиксировали приезд киллера в черном на электровелосипеде, оказалось в Сети и прошла информация о личности жертвы — супруги бизнесмена, глава СКР Александр Бастрыкин взял расследование на свой контроль. В итоге самые важные для раскрытия первые часы и дни были использованы по максимуму, и как только прошла информация, что нападавший сбежал в Таджикистан, организовали общение и обмен необходимыми документами в рамках международного сотрудничества напрямую.

Примечательно, что заочный арест в Казани избрали и Наврузу Хамидову, однако на его экстренной экстрадиции с учетом предполагаемой роли в этом деле силовики настаивать не стали.

Ну а бывший сотрудник МЧС Татарстана Рафис Султанов первые признательные показания дал еще за границей. Здесь полностью подтвердил их. На заседании по обжалованию заочного ареста в Верховном суде РТ он подтвердил свое участие в убийстве журналисту «Реального времени», при этом заявил — денег за это не получил. На вопрос — что же в таком случае им двигало — ответил так: «Трудно объяснить... Я этого не хотел. Сожалею».

По данным источников «Реального времени», помимо этого покушения Султанов сознался еще в одном — якобы именно он год назад совершил на Ирину Шевыреву наезд, управляя электросамокатом. Место преступления также подбирали с учетом графика жертвы — рядом с детским садом, куда она отвозила ребенка. Кстати, садик этот находится не так далеко от гимназии №94. «В первый раз убивать не хотели, поначалу планировали покалечить», — поясняет один из знакомых с ходом следствия источник. Правда, отмечает — дело по тому эпизоду наезда пока не возбуждалось.

В суде следователь Айрат Гиниятуллин обвинил Шевырева в попытках давления на других фигурантов путем предоставления адвокатов. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В данный момент интересы Султанова в уголовном деле представляют адвокаты по назначению. Однако в СК фиксируют попытки навязать этому и другим фигурантам договорных адвокатов. Об этом суду Казани сообщил следователь Гиниятуллин, прямо обвинив арестованного Станислава Шевырева в таком способе давления на Султанова и Хамидова с целью склонить их к изменению показаний. Он сообщил — эти обвиняемые даже написали соответствующие заявления о попытках давления, указав, что к ним приходили адвокаты, которых им нанимали, утверждая, что их прислала компания «Волга-Автодор».

Заметим, что представляющая сейчас потерпевшую Ирину Шевыреву адвокат Ирина Князева ранее осуществляла защиту бывшего сотрудника МВД Руслана Заббарова, которого обвиняют в вымогательстве 5 млрд рублей у друга Станислава Шевырева из исполкома Казани. Адвокат этого друга Нияз Абдразаков, одновременно с представлением интересов Игоря Куляжева в уголовном деле и гражданских спорах с бывшей женой, осуществляет защиту Шевырева-младшего.

Шевырев: «Иван с Иришей живут душа в душу»

Официальная версия следствия в истории покушения не поменялась: в действиях в составе группы по предварительному сговору силовики обвиняют сознавшегося в нападении Рафиса Султанова, рассказавших о слежке за жертвой Бурихона Хамидова и Булата Галлямова — начальника смены охраны компании «Волга-Автодор», начальника службы безопасности той же организации Андрея Черкасина, а также отца и сына Шевыревых.

На суд Шевыревы — подозреваемый (слева) и потерпевшая (справа) — пришли в сопровождении охраны и адвокатов. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

При этом в ходатайстве СК на продление ареста Шевыреву-старшему и на продление «домашки» Галлямову в суде сообщалось лишь о слежке с июля 2025 года и вплоть до нападения в 07:56 утра 14 октября. Как действовал каждый из участников предполагаемой группы и конкретно Станислав Шевырев, вероятно, еще устанавливается.

Главным доводом адвокатов ВИП-фигуранта Юрия Некрасова и Ильдара Нуриахметова стали материалы, приложенные к ходатайству. Защитники не нашли в них ни одного прямого доказательства, свидетельствующего о причастности их клиента к заказу преступления. При этом они отмечали — при избрании ареста ситуация была равно такой же, но на тот момент суд по закону имел право и руководствовался тяжестью подозрения. Спустя почти два месяца одной тяжести уже мало.

Адвокаты просили суд приобщить ряд документов, которые следователь, по их мнению, сознательно не представил на заседание. В их числе — копии последнего допроса потерпевшей Шевыревой, протокола первого допроса Булата Галлямова и показания Андрея Черкасина, полученные по запросу у его защитника. А еще — копия жалобы Нуриахметова в адрес прокурора Татарстана. Следователь выступил против, утверждая, что часть этих документов составляют тайну следствия, часть не заверены официально, а часть — содержат оценку доказательств обвинения и при продлении срока ареста рассматриваться не должны. Судья с этими доводами согласилась, приобщив лишь протокол допроса Галлямова, характеризующие Шевырева-старшего материалы и согласие его жены на проживание в жилище в случае избрания домашнего ареста.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Содержание большей части приобщенных писем в поддержку ВИП-дорожника и о смягчении ему меры пресечения уже звучало в Верховном суде РТ при рассмотрении жалоб на его арест. Новых заступников высокого ранга — уровня главы Миндортранса РТ, руководителей исполкомов Казани и Набережных Челнов, а также глав Тукаевского, Верхнеуслонского и Буинского районов республики и районов Казани — не появилось. Упоминались грамоты за подписью Ильсура Метшина и указ главы республики о присвоении звания «Заслуженный строитель РТ», а также письма — от Казанского порохового завода и Казанского высшего командного училища.

Положительную характеристику арестованному написали директор гимназии №94 и заведующая одного из соседних детсадов. Также суд сообщил о ходатайствах за смягчение ареста от ряда строительных организаций, включая «Бриз» и «Волга-Автодор».

На стороне защиты в суде выступила потерпевшая. Чувствовалось, что ей физически непросто говорить, возможно, именно поэтому яркой по смыслу речи не хватало столь же убедительных эмоций Ирины Шевыревой. Она наотрез отрицала причастность свекра и всей своей семьи к преступлению, просила отпустить «папу» — Станислава Вячеславовича — домой и утверждала — действия силовиков бьют по ее здоровью:

— События 14 октября нанесли тяжкий вред моему здоровью. Но то, что происходит сейчас и продолжает происходить, вызывает у меня недоумение и никак не способствует выздоровлению, наоборот, препятствует ему, — сообщила выжившая. — Моя семья непричастна к преступлению!

По словам Шевыревой, никаких обстоятельств для разлада в ее семье не было. При этом она подчеркнула — сама никогда бизнесом не занималась — не была владелицей ИП, учредителем или руководителем организаций, но знает — «Иван и папа занимались строительством дорог».

Потерпевшая высказала опасения за психическое здоровье своих детей, которые могут узнать об аресте дедушки. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Слухи про наш развод считаю полным бредом, — продолжила женщина. — У нас двое детей. Мечтали еще о детях. Повторюсь, у нас прекрасные отношения... Прошу отпустить «папу» домой! Нам всем без него очень тяжело.

Потерпевшая высказала опасения за психическое здоровье своих детей, которые могут узнать об аресте дедушки. С ее слов, сейчас они находятся на домашнем обучении и верят взрослым, что тот всего лишь в командировке. Речь невестки так тронула Станислава Шевырева, что он не смог сдержать слез.

Вообще вчера ВИП-фигурант выглядел уставшим и похудевшим в сравнении с днем ареста. Тем не менее он постарался убедить суд в трех моментах — к преступлению не причастен, бежать не собирается — недвижимости за границей нет, а с бандитами, что организовали нападение и сознались в нем, даже не знаком.

Обвиняемый и его адвокаты отмечали, что Галлямов минимум трижды менял показания. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Ваша честь, у меня не могло быть мотива к убийству... Ссоры и личная неприязнь — вещи, которые невозможно скрыть. За два месяца допросили много свидетелей — ничего этого не нашлось. Иван с Иришей живут душа в душу, Ириша все правильно сказала, — заявил Станислав Шевырев. — Я нахожусь в СИЗО, фактически отрезанным от мира, а лицо, которое организовало преступление [Галлямов], — под домашним арестом.

Обвиняемый и его адвокаты отмечали, что Галлямов минимум трижды менял показания. При этом в каждых признавал свою вину. По версии защиты, коррективами он пытается избежать ответственности. Заметим, в суде при оглашении протокола дополнительного допроса этого безопасника прозвучала следующая цитата из показаний Галлямова: «Черкасин сообщил, что Станислав требует убить Ирину за денежное вознаграждение». Приводилась ли ниже сумма и какая — осталось неясным.

В ближайшие дни суд рассмотрит ходатайства о продлении стражи еще трем фигурантам этого дела. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ну а замдиректора компании «Волга-Автодор» сообщил, что в условиях изолятора с его заболеванием находиться тяжело, и попросился под домашний арест: «Буду очень благодарен. Вся моя семья будет...» Он рассказал, как к окну его камеры утром прилетела голубка, подарив надежду на какое-то чудо.

Чуда с арестованным не произошло. Советский райсуд Казани с учетом единогласного мнения следствия и прокуратуры посчитал нужным продлить его арест до 14 февраля 2026-го. А через несколько часов на тот же срок под домашним арестом оставили Булата Галлямова, который поддержал ходатайство СК об этой мере пресечения. Меру пресечения этот фигурант отбывает в засекреченном месте — с первых дней следствия его взяли под госзащиту.

В ближайшие дни суд рассмотрит ходатайства о продлении стражи еще трем фигурантам этого дела.

P.S. Cегодня в суде Казани обвиняемый в нападении Рафис Султанов подтвердил информацию «Реального времени» о первом покушении на Ирину Шевыреву и заявил, что дальнейшее совершал не вполне добровольно — ему угрожали.

