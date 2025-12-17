«Удорожание идет на полках магазинов»: как депутаты Госсовета спросили за продукты

Минсельхоз РТ ожидает увеличения производства сельхозпродукции на 107%, но цены на продовольствие растут без оглядки на аграриев

Фото: Динар Фатыхов

«Почему дорожают продукты — молоко, сметана, яйца? Наша республика успешно реализует госпрограммы по развитию сельского хозяйства, добиваясь хороших показателей по мясу, молоку. Может, стоит обратить внимание на крупные сети? Пора, наверное, как-то регулировать эти важные моменты», — поднял вопрос дорожающих продуктов питания депутат от КПРФ Фадбир Сафин на заседании бюджетного комитета Госсовета РТ. Замминистра сельского хозяйства РТ Марсель Махмутов, отчитавшийся об итогах работы АПК в 2025 году, немного растерялся, а депутаты-аграрии еле сдерживали улыбку. Запрос не дал результатов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татарстан за равные преференции для резидентов ОЭЗ

Бюджетный комитет Госсовета собрался для подготовки поправок, связанных с продлением региональных налоговых льгот для резидентов особых экономических зон. Так, ОЭЗ «Алабуга» была создана в декабре 2005 года, поэтому налоговые льготы для ее резидентов республиканские власти продлевают на третий 10-летний срок. ОЭЗ «Иннополис» с промышленной площадкой в Лаишево, включая технопарк ICL в Усадах, заработала в льготном режиме в 2015—2016 гг., поэтому налоговые льготы для ее резидентов продлевают на второй 10-летний срок. Правда, речь идет только о двух льготах — пониженной ставке по налогу на прибыль и об освобождении от уплаты транспортного налога.

Реальное время / realnoevremya.ru

ОЭЗ «Зеленая долина» в Заинском районе создана в июне этого года, но и ее резиденты получат аналогичные преференции. Это сделано для того, чтобы обеспечить равные условия ведения предпринимательской деятельности в ОЭЗ, сообщил замминистра экономики РТ Динар Шакиров. По оценке ведомства, совокупный прямой денежный поток резидентов и управляющей компании в бюджеты всех уровней за период 2025—2034 гг. составит 10,5 млрд рублей. Поступления во внебюджетные фонды — около 1,5 млрд рублей. При этом сумма недополученных бюджетом РТ доходов за эти годы оценивается в 6,2 млрд рублей, следует из пояснительной записки к законопроекту.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Эти зоны работают очень эффективно, а новая зона под эгидой «Татнефти» сулит большие перспективы. Конечно, мы должны своим решением уравнять условия работы бизнеса во всех зонах республики, — согласился глава комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

Заявленные суммы инвестиций не вызывают сомнений. «Нефтяники достаточно серьезно взялись за эту зону, обещают большое будущее», — добавил он. После такого резюме члены комитета не стали задавать дополнительных вопросов к замминистра экономики РТ, проголосовав «автоматом». Одобренный законопроект вынесут на обсуждение парламента 24 декабря.

ИП запретили охранные услуги, закон об игорном бизнесе в РТ упразднят

Далее, в режиме нон-стоп, одобрили поправки в республиканский закон о патентной деятельности. Речь идет об исключении индивидуальных предпринимателей, занимающихся охранными услугами (уличные патрули, вахтеры), из-под действия закона РТ «О введении на территории Республики Татарстан патентной системы налогообложения». Это связано с федеральными изменениями. 29 сентября этого года был подписан закон №359-ФЗ «О признании утратившим силу подпункта 44 пункта 2 статьи 346.43 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», где из перечня видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, исключается деятельность по оказанию услуг уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

С 1 января 2026 года индивидуальным предпринимателям запрещено заниматься охранным бизнесом. Такие услуги могут оказывать только юридические лица, пояснил Леонид Якунин.

Кому придется уйти с рынка охранных услуг? По данным УФНС по РТ, 66 ИП получили патенты в 2024 году, еще 38 ИП оформили в первом полугодии 2025 года. Оценка потерь для бюджета не прозвучала.

Другая новация связана с игорным бизнесом. С будущего года налоговые отчисления полностью начнут поступать в федеральную казну, хотя раньше зачислялись в региональные бюджеты. Правда, им придется платить налог на прибыль. В связи с этим закон республики 11 ЗРТ «О ставках налога на игорный бизнес» предлагается упразднить.

Тут потери несущественные. В республике работает около 70 букмекерских контор. В прошлом году они перечислили всего 12 млн рублей, сообщила представитель УФНС РФ по РТ. Одним словом, отпустили «с богом».



Субсидии по инвесткредитам перечислят до 20 декабря

Обстановка слегка накалилась на контрольных слушаниях. Руководство Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ пригласили отчитаться об эффективности государственной поддержки аграриев. Речь идет о распределении федеральных и республиканских грантов и субсидий на конкурсной основе. Ответ пришлось держать замминистра сельского хозяйства РТ Марселю Махмутову, отвечающему за финансовое обеспечение.

В рамках республиканской госпрограммы по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков отрасль получила 20,8 млрд рублей, сообщил он. На непосредственную поддержку аграриев выделили 16,7 млрд рублей, еще 4,1 млрд рублей — на развитие сельских территорий. Правда, получателям перечислено 17,4 миллиарда рублей или 83,7% от запланированного объема, признал Марсель Махмутов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Выяснилось, что есть сложности с получением денег по совместным программам господдержки. Татарстанские аграрии должны получить 6,6 млрд рублей из двух источников (бюджеты РФ и РТ) , но по факту получили 5 млрд рублей или 78%. В частности, «единую субсидию» в 2,5 млрд рублей должны получить «молочники».

На конец года было перенесено несколько конкурсных отборов. Так, с 15 декабря стартовали отборы на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов с целью прироста объема реализации сельхозпродукции. Они продлятся 10 дней. Недавно завершился конкурс на получение субсидий на проведение работ по мелиорации и на получение субсидий по возмещению процентных ставок по инвестиционным кредитам. «Средства по ним будут перечислены до конца этой недели», — сообщил Марсель Махмутов. В целом, по его словам, по итогам года отрасль ожидает увеличение производства сельхозпродукции на 107%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— У меня есть вопрос, который, возможно, немного не по теме, — попросил слова депутат от КПРФ Фадбир Сафин, — Почему дорожают продукты — молоко, сметана, яйца? Наша республика успешно реализует госпрограммы по развитию сельского хозяйства, добиваясь хороших показателей по мясу, молоку.



Надо было видеть в этот момент гендиректора «Ак барс Холдинга» Ивана Егорова, который занимается сельским хозяйством свыше 20 лет. Он еле сдерживал себя — ему вопросы показались «детскими».

— Главная причина — рост себестоимости. Но у самих фермеров она не так сильно растет. Основное удорожание происходит уже на полках магазинов,— ответил ему Марсель Махмутов.

— Понятно, что выросли цены на энергию, транспорт, топливо. Может быть, стоит присмотреться к нашим крупным сетям магазинов? Пора, наверное, как-то регулировать эти важные моменты. Крестьяне пашут утром и вечером, зимой и весной, а кто-то сливки хорошие снимает, — заметил Сафин.

«Минсельхоз республики и Минсельхоз России работают в рамках своей компетенции с УФАС и с налоговой службой. Работы определенные проводятся. Но вопрос очень сложный. Тут, наверное, возьмем дополнительное время и ответ предоставим», — пообещал он в заключение.