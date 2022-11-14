На благоустройство парков и скверов Казани в 2022 году выделили почти миллиард рублей

В этом году на мероприятия по благоустройству общественных пространств Казани было выделено 940,7 млн рублей. Из них 406 млн приходится на федеральный бюджет, а остальная часть на региональный, рассказал замруководителя исполкома города Игорь Куляжев.

Так, на благоустройство парка в жилом комплексе «Салават купере» выделялось 500,5 млн. На парк у ЖК «Светлая долина» — 100 млн рублей. Также был благоустроен «Сквер 100-летия образования строительной отрасли Татарстана» за 92 млн. Вместе с этим на берегоукрепление торгово-развлекательного комплекса «Зеркала Татарстана» потратили 76 млн, а на благоустройство — 50 млн рублей.

Кроме того, в 2022 году был благоустроен Сад рыбака за 68 миллионов, озеро Чайковское за 13,5 млн, сквер «Аллея ветеранов Великой Отечественной войны» за 5,4 млн. На сквер по улице Академика Парина выделялось 4,7 млн, а на Юнусовскую площадь — 30,6 млн.

Фото: kzn.ru (Сад рыбака)

Вчера сообщалось, что в ряде общественных пространств Казани появились новые скамейки и спортивное оборудование:

в саду «Эрмитаж», сквере Сурикова, сквере «Филармония», сквере Славы по ул. Зорге, парке Молодоженов появилось новое спортивное оборудование;

в парке Тысячелетия, парке Петрова, сквере Тукая частично отремонтировали дорожки. Также впервые обработали гербицидами брусчатку, чтобы она не зарастала сорняками;

на бульваре по ул. Мавлютова и в сквере «Авангард» установили преграждающие столбики, чтоб не заезжали машины;

еще в нескольких парках и скверах установили 55 урн и 58 новых скамеек (в каких не уточняется).

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Диана Фатыхова