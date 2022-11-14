Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» супруге Кадырова
Президент России Владимир Путин впервые присвоил звание «Мать-героиня», указ есть на сайте Кремля.
Согласно документу, звание «Мать-героиня» за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоено в том числе жене главы Чеченской Республики Медни Кадыровой.
Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Оно отнесено к высшим государственным званиям, таким как Герой Российской Федерации и Герой Труда Российской Федерации. Женщинам, удостоенным этого звания, выплатят по 1 миллиону рублей.
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