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Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» супруге Кадырова

15:58, 14.11.2022
Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» супруге Кадырова
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин впервые присвоил звание «Мать-героиня», указ есть на сайте Кремля.

Согласно документу, звание «Мать-героиня» за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоено в том числе жене главы Чеченской Республики Медни Кадыровой.

Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Оно отнесено к высшим государственным званиям, таким как Герой Российской Федерации и Герой Труда Российской Федерации. Женщинам, удостоенным этого звания, выплатят по 1 миллиону рублей.

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Маргарита Головатенко
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