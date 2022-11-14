Граждане, призванные по частичной мобилизации, получат выплаты за декабрь досрочно

Замминистра обороны России Татьяна Шевцова сообщила, что граждане, призванные по частичной мобилизации, получат выплаты за декабрь досрочно. Об этом в своем telegram-канале рассказал депутат от «Единой России» Максим Иванов.

По ее словам, в соответствии с приказом министерства от декабря 2019 года выплата денежных средств призванным по мобилизации производится с 10-го по 20-е число каждого месяца за истекший месяц, а за декабрь — до 25 декабря. Такое исключение делается для того, чтобы семья мобилизованного не осталась без выплат в декабре.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в начале месяца представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко заявил, что денежное довольствие мобилизованным будет начисляться с 10-го по 20-е число каждого месяца за предыдущий месяц службы. По его словам, те, кто прослужил с 1 по 31 октября, получат сумму в размере 195 тысяч рублей. Тем, кто прослужил меньше 31 дня, начисляется сумма меньше, пропорционально прослуженному сроку.

3 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей военнослужащим, проходящим службу по контракту в Вооруженных силах страны. В середине октября он заявил, что ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизованного рядового после зачисления в часть составит не менее 195 тысяч рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин