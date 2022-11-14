В Казани индекс промышленного производства за 9 месяцев вырос на 8,8%

Индекс промышленного производства в Казани за девять месяцев этого года составил 108,8%. По основным видам промышленной продукции предприятиями отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг на сумму 441 млрд рублей (выше уровня прошлого года на 8%). Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Уточняется, что рост производства показали производители машин и оборудования (в 2,2 раза), лекарственных средств и материалов (на 64,2%), бумаги и бумажных изделий (на 62,1%), резиновых и пластмассовых изделий (на 25,6% ), а также пищевых продуктов (на 20,4%).

Среди предприятий рост демонстрируют: АО «Вакууммаш», КМПО, «Татхимфармпрепараты», АО «Казанькомпрессормаш», АО «Татхимфармпрепараты», ООО «Палп-Инвест», ЗАО «Данафлекс» и др. Стоит отметить, что это компании, которые проводили модернизацию основных средств за счет замены оборудования и выпуска новой продукции, а также наладили логистические цепочки поставок.

Вместе с этим санкции и уход ряда иностранных компаний послужили стимулом для отечественных разработок оборудования и комплектующих для «Казаньоргсинтеза», «Казанского вертолетного завода», «Нэфис косметикс», «Казанского авиационного завода», завода «Элекон».

На Казанском авиационном заводе стартовало производство самолетов Ту-214, коммерческие поставки которых для авиакомпаний планируется начать уже в следующем году. Также Казанский вертолетный завод намерен в 2023 году завершить программу импортозамещения по вертолетам «Ансат».

Компания «Нэфис Косметикс» за первое полугодие 2022 года заняла первое место по доле рынка средств для мытья посуды. Доля компании в России достигла 35%. За 10 лет общая сумма инвестиций в модернизацию производства составила 3,3 млрд рублей.

Среднемесячная заработная плата за восемь месяцев текущего года на крупных и средних предприятиях города превысила 62 тысячи рублей и увеличилась по сравнению с 2021 годом на 14,5%. При этом ее рост был нивелирован ростом потребительских цен, из-за чего размер реальной зарплаты составил 99,7%.

Наиболее высокая зарплата, превышающая средние значения по городу в 1,5 раза, наблюдалась в области «Информатизации и связи», «Научно-технической деятельности», организациях «Финансовой деятельности» и «Энергетики».

Общий объем инвестиций, привлеченных крупными и средними предприятиями столицы Татарстана, составил 63,4 млрд рублей (123,8% к уровню 2021 года). За первое полугодие вложения в основной капитал составили 86,6 млрд рублей (на 17,5% выше уровня 2021 года).

Наибольшая доля вложений (98%) сконцентрирована в строительстве и операциях с имуществом. Так, объем работ, выполненных по деятельности «Строительство», составил 49,1 млрд рублей, что на 38,7% выше уровня прошлого года. По вводу жилья Казань среди крупных городов России переместилась с четвертого места на второе.

За девять месяцев в городе введено 709,7 тысячи кв.м жилья. Построено и сдано в эксплуатацию 6 766 благоустроенных квартир и 2 038 индивидуальных жилых домов.

Напомним, Татарстан возглавил рейтинг регионов Приволжского федерального округа по индексу промышленного производства за первые восемь месяцев текущего года. ИПП республики составил 109,3% к аналогичному периоду прошлого года.



Промышленное производство в Татарстане в сентябре 2022 года увеличилось на 2,1% к аналогичному месяцу 2021-го. В сравнении с августом этого года снижение составило 5,4%.



В следующем году объем промышленного производства в Татарстане должен составить 4,559 триллиона рублей. Вместе с этим индекс промышленного производства в 2023-м прогнозируется на уровне 100,7% к предыдущему году. Много это или мало — смотрите в материале «Реального времени».



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Максим Кокунин