Резиденция «Баркли Дан»: каким будет последний высотный ЖК в историческом центре Казани

Именитый московский застройщик задаст новый стандарт качества жилья и завершит облик Испанского квартала

Когда в 2028 году снимут строительные леса с башен резиденции «Баркли Дан», Казань получит один из лучших в мире жилых комплексов. По крайней мере, основатель корпорации BARKLI Леонид Казинец в этом уверен на 100 процентов. Резиденция станет последним высотным жилым комплексом, который вырастет в историческом центре Казани и завершит композицию Испанского квартала. Комплекс бизнес-класса обещает стать настоящим архитектурным и урбанистическим шедевром: фасад из натурального камня, низкоэтажная часть с «городскими таунхаусами», две 80-метровые башни и аналог лондонского Harrods в пешеходной зоне сделают резиденцию жемчужиной Казани. Подробности проекта — в репортаже «Реального времени» с презентации «Баркли Дан»

Последняя высотка в историческом центре Казани

«Баркли Дан» на улице Островского — первый казанский проект корпорации BARKLI. На счету этого именитого девелопера многие нашумевшие проекты — в их числе жилые резиденции на Остоженке и клубный дом Barkli Gallery в Москве, собравший множество архитектурных наград, включая EUROPEAN PROPERTY AWARDS 2017—2018. Компания специализируется на новостройках элит-класса, вплотную занимается и историческими проектами — к примеру, планирует восстанавливать исторические особняки в Нижнем Новгороде, превращая их в элитное жилье.

Как объясняет основатель и руководитель, бизнесмен из списка Forbes Леонид Казинец, в Татарстан компания заходит, поскольку у республики «потрясающие экономические перспективы», и девелоперу очень хотелось бы присутствовать в этом регионе.

— Ключевым фактором стали наша любовь и уважение к Татарстану. Мы обращаем внимание на максимально привлекательные в инвестиционном плане регионы, которые показывают быстрый экономический рост. В этом плане Казань абсолютный лидер. Кроме того, что это замечательный растущий рынок, у вас очень хорошо отработаны градостроительные процедуры: архитектурное сообщество и руководство очень внимательно смотрят за тем, что будет в городе. Поэтому город сильно капитализируется за счет хороших урбанистических решений. И это нам очень нравится! У вас уже очень много хороших принятых урбанистических решений, этим занимается сильная команда, — рассуждал Леонид Казинец во время презентации «Баркли Дан».



Жилая резиденция будет завершать концепцию, которую предложил Хосе Асебильо — Испанский квартал в Суконной слободе Казани. Судя по всему, «Баркли Дан» станет последней высоткой в исторической части Казани — градостроительные нормы ограничивают девелоперов, и других шансов купить новое элитное жилье с видом на весь центр, скорее всего, не предвидится. Высотой новый 22-этажный комплекс будет 80,5 метра — не выше, чем ЖК «Барселона», находящийся через дорогу. Вместе оба жилых комплекса будут образовывать своеобразные «ворота в исторический центр» со стороны улицы Островского.

«Уверены, что улучшать в проекте больше нечего»

Татарское слово «Дан» в названии проекта переводится как «слава», «известность», «гордость», «хвала».

— Мы много изучали историю и культуру Татарстана и Казани, чтобы вписаться в урбанистическую среду. Название «Дан» прорабатывали более полугода. Это слово оказалось связующим звеном между историей и современностью. Здесь и слава, и гордость. Таким образом мы и отдали дань славы труду людей, которые жили в Суконной слободе в былые времена, и отражаем настроение комьюнити, которое будет жить в этом жилом комплексе и добивается успеха своим собственным трудом, — рассказывает руководитель департамента продаж BARKLI Евгений Богданов.

В свой первый казанский проект девелопер привносит все, что наработано более чем за 30 лет со дня основания компании. Во-первых, к разработке архитектурного проекта был привлечен один из топовых мировых архитекторов (имя его пока держится в секрете по геополитическим причинам). Во-вторых, уровень качества элитных московских проектов на 10—20 квартир в «Баркли Дан» распространен на всю резиденцию. В-третьих, компания стремится сохранить исторический дух и создавать знаковые проекты, не противоречащие «гению места».

По словам Леонида Казинца, BARKLI привез в Казань проект мирового уровня:

— Нас приглашали делать его с тем, чтобы Казань стала мировой столицей еще и в области архитектуры и дизайна. Этот проект абсолютно точно сможет выиграть конкурс на лучший жилой дом и в Лондоне, и в Америке, и в Дубае. А построен он будет в Казани!

Во время разработки проекта компания долго и внимательно работала с архитектурным сообществом города, с главным архитектором, учла их замечания и предложила свои решения. Четыре раза перепроектировали фасад и изменяли планировки — именно поэтому продажи квартир долго не начинались: компания не могла себе позволить расхождения между проектной декларацией и реальным положением дел. На днях работы были окончены, документы получены, проектная декларация загружена в федеральный реестр.

— Уверены, что улучшать больше нечего, мы сделали максимум того, что хотели и смогли! — говорит Леонид Казинец.

«Когда мы снимем леса, Казань увидит проект мирового уровня»

Так что же предлагает знаменитый московский девелопер взыскательной казанской аудитории?

Две высотных башни и элегантный низкоэтажный комплекс городских таунхаусов строятся в архитектуре неоклассицизма с намеком на ар-деко. Фасады будут облицованы исключительно натуральным камнем — девелопер не приемлет компромиссов и сейчас находится в поисках карьера, из которого будет добыт камень. Руководитель проекта BARKLI Дан Илья Ильин, перечисляя рассматриваемые месторождения, упоминает, например, карьеры в Португалии.

Особое внимание девелопер уделяет отделке мест общего пользования: продуманный дизайн, не уступающий самым дорогим резиденциям Москвы, здесь будет распространен на проект и в этом сегменте. Например, гранд-лобби, которое встретит гостей и жителей резиденции, станет отсылкой к легенде о сокровищнице озера Кабан.

Благородная бежево-золотистая палитра, атмосфера тишины и уюта, эксклюзивные интерьерные решения — все говорит о респектабельности и несет идею высокой эстетики. Инженерия по последнему слову техники, внутренняя отделка и дизайн интерьера по желанию заказчика — еще несколько штрихов фирменного стиля BARKLI.

Подземная парковка и изолированный приватный двор со вдумчивым озеленением создадут для жильцов и комфорт, и чувство защищенности.

Внутри резиденции планируется создать трехэтажную торговую галерею. Леонид Казинец мечтает, что это будет аналог лондонского Harrods — площади под бутики и рестораны девелопер продавать не будет и сейчас подыскивает партнера, который сможет организовать достойный уровень ретейла в новом формирующемся пространстве.

— Когда мы снимем леса, Казань увидит проект мирового уровня, — уверенно заявляет руководитель BARKLI.

«Рубенса в аренду не сдают»

Квартирография проекта разнообразная. Она разделяется на несколько ценовых сегментов — от «Бизнес +» до люксового.

— У нас запроектирован большой пул разных квартир. Площадь их начинается от 30 кв. м, а самая большая резиденция — двухэтажная, на 500 «квадратов». Планируя резиденцию, мы разработали целую идеологию. В двух башнях, по нашей идее, будут жить работающие, семейные люди, входящие в определенные этапы жизни — здесь много «евродвушек». А малоэтажная часть — для людей, которые уже состоялись. В Татарстане очень сильны семейные традиции, родители вносят большой вклад в молодую семью. Поэтому подразумевается, что состоявшиеся родители будут жить в малоэтажной секции — в больших квартирах с высокими потолками, несколькими уровнями, уютным приватным лобби. В башнях поселятся их дети и внуки, и всей семьей они смогут встречаться на одной территории, сохраняя при этом собственную приватность, — рассказывает Евгений Богданов.

Управлять жилым комплексом приглашена международная компания Sawatsky, которая наработала уже огромный опыт управления люксовыми объектами — есть жилые комплексы, которые она помогает развивать, и в Казани. И вот — новый проект, в котором эксперты Sawatsky должны будут создать по-настоящему домашнюю, приватную, респектабельную атмосферу.

Всего предлагается 330 квартир, первые продажи уже состоялись. Стоимость квадратного метра начинается от 500 тысяч рублей. Однако девелопер уверен, что в процессе строительства она вырастет, по меньшей мере, вдвое. Квартиры высокого сегмента — с видом на весь исторический центр, на озеро Кабан, двухуровневые пентхаусы на высоких этажах и городские таунхаусы (которые, по факту, можно рассматривать как отдельные особняки класса люкс) — уже сейчас подбираются к 1 млн рублей за квадратный метр.

— Политика BARKLI — не давать скидок. Мы знаем ценность своего продукта, и распродажи делать не будем. У нас есть план реализации недвижимости, мы будем по нему планомерно двигаться и уверены, что спрос будет стабильным. Ведь другого подобного проекта в этой локации в Казани уже не будет, — объясняет руководитель департамента продаж BARKLI. — Мы создаем комьюнити, эти квартиры люди будут покупать для себя.

— Рубенса в аренду не сдают, — присоединяется к нему Леонид Казинец, намекая на то, что жителей не будут беспокоить случайные люди, и в «Баркли Дан» точно не будет арендных квартир.

Станет ли «Баркли Дан» первой казанской ласточкой девелопера?

Объем привлеченных в строительство «Баркли Дан» инвестиций — 14 миллиардов рублей. Сейчас проект находится на начальной стадии строительства — прямо сейчас на стройплощадке забиваются сваи под 22-этажные башни. В 2028 году проект будет сдан — и тогда Казань получит уникальный образец городской архитектуры, настоящую жемчужину, которая станет новым поводом к обсуждению в девелоперском сообществе по всей России.

Будет ли BARKLI строить в Казани что-то еще?

— Мы этого очень хотим. Наш инвестиционный блок сейчас изучает потенциальные участки для вовлечения в оборот. Если сейчас мы эти сделки подпишем, то после этого представим руководству региона проекты. Что это будет, определяется локацией. Нельзя в лучшем месте города построить проект «бизнес минус», а на вылетных магистралях — «лакшери плюс». Мы рассчитываем, что сначала возьмем небольшой проект под 10 — 20 квартир в самом центре и сделаем что-то наподобие резиденций люкс-класса на Остоженке. Кроме того, хотим взять объект побольше — там сделать очень хороший бизнес-класс, башню со сложной формой. Но для этого надо, чтобы все это сумело пройти через градсовет, — мечтает Леонид Казинец.

