В числе призеров Международной премии «Экология — дело каждого» — семья экоактивистов «ТАИФ-НК»

Впереди только Москва: Татарстан — один из лидеров по активности в экоконкурсе Росприроднадзора

Фото: Динар Фатыхов

Победителей и призеров пятой Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого» сразу из трех регионов России, республик Татарстан, Чувашия и Марий Эл, чествовали в Казани. Столица Татарстана была выбрана неслучайно — на протяжении всего существования конкурса республика в числе лидеров не только по активности, но и по количеству призеров. В числе победителей этого года — семья Гасимовых, глава которой работает на «ТАИФ-НК». Подробности — в материале «Реального времени».

«Все 5 лет татарстанцы — активные участники конкурса»

Местом проведения церемонии награждения было выбрано новое здание Татарского государственного академического театра им. Галиасгара Камала. Лауреаты и дипломанты премии начали собираться за полтора часа до начала события. Организаторы специально устроили так, чтобы все желающие могли ознакомиться с красотами озера Кабан, на которое ведет спуск от театра, самим храмом Мельпомены и просто пообщаться, ведь собрались лучшие из лучших не только со всего Татарстана, но и из близлежащих республик — Чувашии и Марий Эл, территорий, охваченных деятельностью Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.

Фаяз Шакиров: «Во всех 13 номинациях премии «Экология — дело каждого» активно участвуют татарстанцы». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— На протяжении всех 5 лет, а конкурс и премия по инициативе руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой были учреждены в 2021 году, во всех 13 номинациях активно участвуют татарстанцы. 192 победителя и призера из Татарстана получили заслуженные награды от Росприроднадзора! По стране это второе место — после Москвы, — во время общения с журналистами с гордостью подчеркнул руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров.

Конкурс охватил 95 стран и сотни тысяч участников по всему миру. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

И именно поэтому местом чествования победителей из всех трех республик была выбрана Казань.

«Вы — лучшие! И это правда!»

За все время существования международной премии ее участниками стали представители 95 государств мира! Всего было подано свыше 320 тыс. заявок. Но 2025-й бьет все рекорды: на победу в 13 номинациях в этот раз претендовали более 110 тыс. заявок. Татарстан и здесь в числе лидеров: около 21 тыс. конкурсных работ — а это практически каждая пятая заявка — поступили от наших земляков.

Александра Науменко: «Татарстанцы, вы лидеры не только по количеству работ, но и по количеству победителей». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Вы — лучшие, и это правда! Именно поэтому я сюда прилетела. Вы лучшие из года в год. Вы лидеры не только по количеству работ, но и по количеству победителей. А победители нашей премии имеют уникальные возможности. Удостоенные дипломов первой, второй и третьей степеней, а также специальных призов — наши лауреаты, а по итогам каждого года их на всю Россию определяется всего порядка тысячи человек, — получают беспрецедентные условия при поступлении в вузы. Во-первых, это дополнительные баллы к результатам ЕГЭ — от 2 до 10 баллов, в зависимости от выбранного вуза. А в некоторых случаях и бюджетные места. Например, РУДН в прошлом году для победителей проекта «Экология — дело каждого» выделил 12 целевых мест. Из Татарстана в РУДН уже учатся двое победителей. В Высшей школе экономики двое наших победителей тоже учатся на бюджетных местах. А мы потом заберем к себе на работу лучших, — поделилась в интервью специально прилетевшая в Казань на награждение руководитель проекта «Международная премия «Экология — дело каждого» Александра Науменко.

Одна семья — две награды

АО «ТАИФ-НК» в конкурсе и на церемонии награждения представляла семья Гасимовых: папа Альберт работает ведущим инженером отдела промышленной безопасности одного из самых инновационных нефтеперерабатывающих комплексов страны, мама Нелли до недавнего времени тоже трудилась в нефтепереработке, сейчас же полностью погрузилась в экологическую повестку, старший сын — семилетний Марат. Младший, но не менее активный участник семейной команды — четырехлетний Тимур остался в Нижнекамске с бабушкой.

«ТАИФ-НК» на церемонии награждения представляла семья Гасимовых. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Именно на участие в конкурсе «Экология — дело каждого» мы отправили заявки в первый раз, но сразу в нескольких номинациях: «Экосемья», «Экопросвещение», «Экоблогер», «Экосоюз», «Экопроект». Получилось так, что за экопроект сына: дома мы с ним создавали червеферму, мы смогли взять специальный приз. Также с «ТАИФ-НК» мы принимали участие в акции по высадке променада около Кадетской школы. Мы были туда приглашены как представители экологонаправленного движения, и мы решили показать в ролике эту деятельность «ТАИФ-НК». Чуть позже заявили этот репортаж на конкурс. И он тоже получил свой приз, а также благодарность от организаторов конкурса пришла на имя руководства нашей компании — «ТАИФ-НК», — поделился с журналистом «Реального времени» глава семьи.

Проект Марата Гасимова — червеферма — был удостоен специального приза. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Червеферма — это такая специальная коробка, где в земле живут черви. Мы их кормим остатками еды. Они перерабатывают эту почву, и получается хорошее удобрение для растений. Мне было очень интересно. А еще я давно хотел стать садовником, и, когда пригласили сажать деревья, сразу всей семьей пошли. Посадили на аллее четыре дерева. Хорошо полили их сразу. А сейчас приходим смотреть, как они растут. Ухаживаем за ними, — рассказал в интервью главный победитель — Марат.

Альберт Гасимов: «В этом конкурсе мы участвуем впервые и уже были отмечены дважды». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Впрочем, как выяснилось, и экоконкурс для семьи далеко не первый, и с живой природой вся семья Гасимовых давно на «ты».

— Идеи для наших экопроектов мы придумываем всей семьей. Мы всегда на природе в свободное время: на даче, ездим в деревню, где гуляем с детьми: собираем ягоды, грибы, наблюдаем за дикой природой. Не должны дети постоянно сидеть дома в телефонах и компьютерах. Как-то так получилось, что участвовали сначала в конкурсах в детском саду, потом в школе, а в 2023 году нам предложили поучаствовать самостоятельно в первом экологическом конкурсе. Мы заинтересовались и в 2024 году стали участвовать всей семьей. И в первый же год первое место заняли по Нижнекамску в конкурсе «Эковесна». В этом году мы повторно заявились на республику на конкурс «Эковесна» — и из 139 семей заняли 7-е место. Буквально 10 баллов не хватило до третьего места, — уточнил Альберт Гасимов.

Альберт Гасимов: «Призы и дипломы не самое главное. В разы важнее искренний интерес детей». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но призы и дипломы не самое главное. В разы важнее искренний интерес детей, то, что они учатся сами что-то делать своими руками и видят, что результат работы приносит настоящую пользу.

— В Нижнекамске есть парк «Семья». Очень красивый. Там живет много белок. У нас есть экоактивист «серебряного возраста» — Надежда Сафронкина, которая как волонтер ухаживает за этими белочками. Она оставила в интернете призыв к жителям города помочь с подготовкой домиков для белок. Мы семьей решили откликнуться и сделать домик, установить его и снять репортаж. Выложили его у себя на страничке в «Телеграме». Журналисты НТР опубликовали этот ролик, — поделился Альберт Гасимов историей, как их семья еще и в новости попала.

— Мы с братом сами все делаем, а родители смотрят и подсказывают, чтобы все было правильно. Мы к нашим деревьям на аллее теперь приходим, ухаживаем за ними. А в домике, что построили, белочки уже поселились. Когда приходим и приносим им корм, они нас узнают, — с гордостью рассказал Марат.

Марат Гасимов: «Мы с братом сами все делаем, а родители смотрят и подсказывают, чтобы все было правильно». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Минувшим летом Гасимовы еще и сами стали организаторами экоконкурсов. Нашли финансовую поддержку, учредили призы и сначала в школе, где учится старший сын, организовали сбор крышек и батареек, затем провели мастер-классы по изготовлению окопных свечей для бойцов, несущих службу в зоне СВО. Перед летними каникулами совместно с представителями пожарной охраны провели беседу и конкурс рисунков «Берегите лес от пожара». А еще немного позже в детсаде провели урок и инициировали изготовление кормушек для птиц. С недавних пор вся семья — спикеры нижнекамского Экодома в Нижнекамском детском эколого-биологическом центре.

«В нашем конкурсе могут участвовать все!»

— Для нас «Экология — дело каждого» — это не просто проект. Для нас это уже такая большая социальная история. И каждая работа победителей конкурса заслуживает не просто внимания, а искреннего уважения. Это кино, это мультфильмы, фотографии, рисунки, проекты… Возможность раскрыть свой потенциал есть у каждого и в любом возрасте. Никаких ограничений: самым маленьким участникам — меньше года. Самому старшему, он из России, — 92! И, к слову, уже объявлено о старте приема заявок на премию 2026 года, — подчеркнула Александра Науменко.

Александра Науменко: «Возможность раскрыть свой потенциал есть у каждого и в любом возрасте». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Одним из почетных гостей церемонии стал председатель Комитета Государственного совета Республики Татарстан по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев. Он подчеркнул несомненную практическую пользу премии «Экология — дело каждого», но уточнил: и сам Татарстан вопросу бережного обращения с окружающей средой уделяет огромное внимание.

Азат Хамаев: «Эковоспитание необходимо начинать даже не со школьного, а с дошкольного возраста». Реклама АО «ТАИФ-НК». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Воздействие отраслей на экологию очень заметно, и потому все проекты, которые мы развиваем, проходят тщательную экспертизу. А для того чтобы в экологическое направление привлечь по-настоящему увлеченных специалистов, необходимо начинать их воспитание даже не со школьного, а с дошкольного возраста, — отметил он. И добавил: — У нас в Татарстане, при поддержке раиса республики Рустама Минниханова, благодаря Росприроднадзору, Минэкологии, Минлесхозу, предприятиям и организациям, проходят и свои экоконкурсы. И это не просто определение победителей, а глубокий анализ того, что волнует самих жителей республики, какие вопросы и проблемы решают предприятия и отрасли региона. И надо сказать, что промышленные центры Татарстана, компании республики в реализации экопроектов добились значительных успехов: уровень выбросов в окружающую среду неуклонно снижается. Люди и сами замечают, что воздух становится чище, вода — прозрачнее, жалоб на экологическую обстановку поступает все меньше.