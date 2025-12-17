Новости общества

Трамп назвал венесуэльские власти террористами

08:58, 17.12.2025

Такое заявление стало причиной серьезного обострения дипломатического конфликта

Фото: взято с сайта whitehouse.gov

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп официально признал правительство Венесуэлы иностранной террористической организацией и анонсировал введение жестких мер против страны. Об этом пишут «РИА Новости».

Американский лидер подчеркнул, что решение было принято на основании ряда обвинений, среди которых участие властей Венесуэлы в торговле наркотиками, похищениях людей и нелегальном обороте товаров. По его мнению, подобная политика угрожает национальной безопасности США.

Все суда, занимающиеся транспортировкой нефти в Венесуэлу или из нее, попадут под контроль американских спецслужб. Любое нарушение санкционного режима повлечет применение санкций вплоть до полной блокады судов.

Заявление Трампа стало причиной серьезного обострения дипломатического конфликта. Венесуэльская сторона категорически отрицает обвинения и готова обратиться в международные инстанции для защиты собственных интересов. Министр иностранных дел Венесуэлы выразил обеспокоенность агрессивными действиями США и обвинил американцев в попытках захвата природных ресурсов страны.

Ранее «Реальное время» писало, что Трамп объявил фентанил оружием массового уничтожения.

Ариана Ранцева

Общество

