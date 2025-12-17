ТАИФ-НК АЗС — лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан — 2025»

Церемония награждения лучших из лучших состоялась в Казанской ратуше

По традиции под Новый год уже в 23-й раз за свою историю конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» собрал победителей в стенах Казанской ратуши. В этот раз за право быть названными лучшими из лучших соперничали 468 наименований товаров и услуг от 230 компаний, организаций и мастеров.

— Не секрет, что Татарстан — один из экономически развитых регионов. Но останавливаться нельзя! Остановиться на месте — это медленное движение к падению. Развитие должно быть всегда! Развитие наших предприятий всех форм и размеров — от малого, до крупного бизнеса. И этот наш конкурс: конкурс лучших товаров и услуг года — один из тех стимулов, что дают возможность с гордостью заявить: да, этот товар или услуга — лучшие! Это в хорошем смысле этого слова движитель выяснения отношений между предприятиями: чей товар или услуга достойнее победы, — на пресс-подходе к журналистам подчеркнул заместитель премьер-министра Республики Татарстан — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

— Конкурс из года в год набирает популярность, становится насыщеннее, ярче, масштабнее. В этот раз каждая третья заявка — это новые конкурсанты, — поделился информацией Олег Ибрагимов — директор ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан» — организатор конкурса.

В номинации «Услуги для населения» в разделе «Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах» диплома лауреата была удостоена сеть «ТАИФ-НК АЗС». Заслуженную награду из рук заместителя руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Марины Епифанцевой принял генеральный директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Ильшат Фаттахов.

Кроме вручения высокой республиканской награды сеть «ТАИФ-НК АЗС» была также отмечена дипломом лауреата всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», соответствующее удостоверение также вручили в ходе торжественного награждения.

— Это не первая и, безусловно, заслуженная награда для всего коллектива ООО «ТАИФ-НК АЗС». Мы постоянно находимся в развитии, расширяем и делаем еще более удобной и близкой к потребителям сеть заправочных станций, к слову, уже сейчас одну из крупнейших не только в республике, но и в ПФО. Мы также работаем над расширением ассортимента и повышением качества предоставляемых услуг. А в том, что на АЗС Группы компаний ТАИФ всегда можно заправиться высококачественным автомобильным топливом, поставляемым напрямую от производителя, ежедневно убеждается более пятидесяти тысяч автомобилистов по всему Татарстану и в близлежащих регионах, — отметил Ильшат Фаттахов сразу после церемонии.

— Этот конкурс наглядно показывает всем нам и новые товары, и новые услуги и является также мощным стимулом для развития компаний и производителей, — подчеркнул председатель союза «Торгово-промышленная палата РТ», председатель оргкомитета конкурса Шамиль Агеев.

