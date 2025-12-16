В Госдуме одобрили подтверждение возраста через MAX при покупке алкоголя и табака

Такое решение выдвинул Комитет по информационной политике

Комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправки, позволяющие подтверждать возраст с помощью мессенджера Max при приобретении ряда товаров и услуг. Об этом сообщает ТАСС.

Нововведение затронет алкоголь, табачную продукцию, энергетические напитки, опасные газосодержащие товары бытового назначения, а также участие в лотереях, посещение зрелищных мероприятий и покупку информационной продукции.



Идея заключается в том, чтобы упростить процесс подтверждения возраста через мессенджеры. Председатель профильного комитета Сергей Боярский подчеркнул, что новые правила обеспечат дополнительную защиту несовершеннолетних от покупки вредных веществ.

Документ предполагает автоматическое включение сайтов, торгующих такими товарами, в список заблокированных ресурсов без судебных разбирательств. Также владельцы торговых площадок обязаны следить за соблюдением запрета удаленной продажи табачных изделий. По мнению авторов инициативы, подобная практика позволит эффективно бороться с незаконной торговлей алкоголем и табаком через интернет-площадки. Комитет рекомендует Госдуме утвердить документ ко второму чтению.

