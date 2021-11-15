Итоги дня: М-12 откроют в 2024 году, QR-коды для бессимптомно переболевших, поддержка жителей ДНР и ЛНР
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 15 ноября:
- Власти Казани анонсировали появление транспортно-пересадочного узла на «Компрессорном», расширение Горьковского шоссе до шести полос и строительство дублера Горьковского шоссе до трассы М-7. Также сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии Казани журналистам сообщили, что уровень промышленного производства в столице Татарстана достиг 105,1%. Предприятия Казани за девять месяцев текущего года по основным видам промышленной продукции отгрузили товаров и выполнили работ на сумму 408,9 млрд рублей. Это в 1,4 раза больше, чем в прошлом, пандемийном году. Все подробности — в материале «Реального времени».
- В Гидрометцентре Татарстана рассказали, какая погода ждет жителей республики на этой неделе. Ночью во вторник похолодает до -17 градусов, днем ожидаются метели, гололедица. В среду выпадет мокрый снег, ночные температуры опустятся до -3... -8°, днем ожидается -3... +2°. В четверг синоптики прогнозируют снег и до +1 градуса днем.
- Сегодня на границе Польши и Белоруссии мигранты покинули временный лагерь и перешли к пункту пропуска Кузница, разбив палатки прямо на территории КПП. По оценкам польской стороны, всего там сейчас находятся около 3,5 тыс. мигрантов. Польские власти заявили об усилении силовиков у границы с Белоруссией. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия связана с миграционным кризисом на белорусско-польской границе. По его словам, мигранты начинают летать через Москву.
- В Татарстане за минувшие сутки выявили 270 новых случаев коронавируса. Это новый антирекорд. С начала пандемии в республике зарегистрировали 34 188 случаев. Выздоровели 46 татарстанцев за сутки, всего — 27 017. От COVID-19 скончались девять пациентов, общее число умерших от инфекции достигло 1 122. Привились за сутки 15 242 человека. Первым компонентом привились 1 820 879 татарстанцев, 1 277 895 из них получили второй компонент препарата. По данным сайта стопкоронавирус.рф, уровень коллективного иммунитета в республике достигает 33,5%. В то же время руководитель Роспотребнадзора России Анна Попова заявила, что впервые фиксируется снижение заболеваемости COVID-19 после 2 месяцев роста. В 43 регионах не наблюдается роста заболеваемости COVID-19, в 33 — специалисты замечают незначительный рост. Заболеваемость коронавирусом растет сейчас только в Амурской области.
- В ходе проведения Всероссийской переписи населения более 3 тысяч переписчиков заболели COVID-19. Всего было задействовано 314 тысяч переписчиков, сообщил глава Росстата Павел Малков. Все заболевшие получат страховые выплаты. «Ростелеком» не зафиксировал массовых системных сбоев во время проведения Всероссийской переписи населения. Первые результаты переписи Росстат представит в январе 2022 года.
- «Газпром» не стал бронировать на декабрь дополнительные транзитные мощности газопровода «Ямал — Европа» и газотранспортной системы Украины. После сообщений об этом цены на газ в Европе поползли вверх: декабрьские фьючерсы по индексу голландского TTF поднялись до $964 за тысячу кубометров.
- Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что бессимптомно переболевшие COVID-19 граждане смогут получать QR-коды при наличии положительного ПЦР-теста. Эта категория людей не будет ограничена в связи с нормами недавно внесенных законопроектов о введении QR-кодов при посещении общественных мест и транспорта.
- Россияне с купленными прививочными сертификатами начали делать прививку от коронавируса подпольно. Это происходит потому, что пациенты не могут поставить вакцину в бюджетном медучреждении, так как их данные уже занесены в реестр, пишет Forbes. По данным издания, таких обращении в московские клиники — десятки.
- На Международном авиасалоне Dubai Airshow впервые представили бизнес-джет Aurus. Его цена может достигать $50 млн. Также на нем впервые представили беспилотную модификацию истребителя Checkmate. Что касается Aurus, то на борту этого самолета можно будет принять душ и подключаться к высокоскоростному интернету. У него весьма высокая дальность полета — больше 7 тысяч километров, поэтому из Москвы до Владивостока можно лететь без дозаправки. «Реальное время» разбиралось, $50 млн за самолет — это много или мало?
- Минфин России выступил с предложением повысить минимальную розничную цену на алкоголь с 2022 года. По предложению ведомства, цена на водку должна вырасти до 261 рубля за 0,5 литра (на 7,4%), на коньяк — до 480 рублей (на 7,6%). Кремль связал такие планы Минфина с экономической целесообразностью.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил, что может силой отнять земли у Ингушетии, которые незаконно передал первый президент самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия Джохар Дудаев. Он добавил, что если ингушская сторона не успокоится, он отберет все. Заявление Кадырова прозвучало на фоне сообщений о ремонтных работах в граничащем с Чечней ингушском поселении Даттых Сунженского района.
- В Авиастроительном районе Казани обнаружили тело лишенного полномочий адвоката Павла Боровкова, подсудимого по делу Вахитовского райсуда Казани. По данным источников «Реального времени», его нашли 12 ноября, около 21 часа, в собственной квартире, исколотого ножом. Смерть хозяина квартиры наступила за сутки до обнаружения тела. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
- Глава Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что люди с высоким уровнем антител не могут быть носителями вируса. У них стерильный иммунитет, сказал ученый, добавив, что у привитых «Спутником V» наблюдается высокий титр антител. Врач-инфекционист, доктор медицинских наук профессор Николай Малышев рассказал, что болезнь у людей с прививкой проходит быстрее, а болеют они чаще всего в легкой форме. А вакцинированные в гораздо меньшей степени являются носителями вируса.
- Сегодня президент России Владимир Путин отменил указ об отнесении отдельных территорий Карелии к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, который подписал Борис Ельцин в 1993 году. Также утратили силу указы о неотложных мерах по господдержке экономики Бурятской ССР, об уточнении перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей и др. Указ Путина вступает в силу 1 января 2022 года. Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству и региональной политике Анатолий Широков объяснил, что указ президента об отмене действия указа от 1993 года об отнесении отдельных территорий к районам Крайнего Севера ничего не поменяет в жизни регионов. Это техническое решение.
- В России от гриппа привились более 41 млн человек, в том числе 11,5 млн детей, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Прививочная кампания против гриппа стартовала в России 2 сентября. Темпы вакцинации от COVID-19 в России за неделю увеличились на 6%, за это время привились 3,216 млн человек, привел данные Мурашко. Темпы вакцинации от коронавируса среди пожилого населения России выросли на 14% за минувшую неделю. Более 9 млн человек привились от COVID-19 однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».
- Трасса М-12 Москва — Казань точно будет построена и открыта в 2024 году. Такое обещание дал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, при проектировании М-12 специалисты убрали очень много избыточных технических решений, которые использовались ранее. Например, понизили дорожную насыпь. В 30-х годах ее высчитывали по снегозаносимости, а сейчас существует техника по снегозащите. Таким образом, специалисты снизили объемы, снизили стоимость работ, убрали многие искусственные сооружения.
- Австрийский канцлер Александер Шалленберг заявил, что правительство страны вводит локдаун для не привитых от инфекции и непереболевших. Ограничения вступили в силу с сегодняшнего дня, они касаются граждан старше 12 лет. Непривитые смогут выходить из дома за продуктами питания и лекарствами, на работу и на прогулку, а еще чтобы оказать помощь нуждающемуся. Им нельзя посещать заведения общественного питания, салоны красоты, фитнес-центры, кинотеатры.
- Сегодня пришла новость о смерти известного татарстанского фермера Мурата Сиразина. Ему было 63 года. Сиразин был главой крестьянского хозяйства в Шеланге Верхнеуслонского района РТ, депутатом Верховного Совета Татарстана в 1990—1995 годах, а также ранее — советником министра сельского хозяйства РТ.
- В Казани среднее зарплатное предложение за 8 месяцев нынешнего года на крупных и средних предприятиях превысило отметку в 54 тысячи рублей. В Татарстане этот показатель составил 42,5 тыс. рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года средняя зарплата увеличилась на 12,3%. Наиболее высокую оплату труда предлагают в профессиональной, научной и технической деятельностях (80,6 тысячи рублей), в сфере информатизации и связи (78,1 тысячи рублей), в финансовых компаниях (69,3 тысячи рублей) и в организациях по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (66,9 тысячи рублей).
- Сегодня в Набережных Челнах на маршруты вышел 21 новый автобус НЕФАЗ. Общая пассажировместимость одного автобуса — 111 человек, мест для сидения — 29. Их закупили на средства городского бюджета.
- В России сейчас на завершающей стадии находится разработка отечественного препарата, прерывающего развитие коронавируса на начальном этапе, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Все подробности станут известны позже, после завершения испытаний.
- Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего главы одного из сельских поселений Высокогорского района. По версии следствия, в мае-июне 2017 года мужчина, находясь в Казани, получил от призывника 130 тысяч рублей для последующей передачи взятки неустановленному должностному лицу военного комиссариата за освобождение от прохождения военной службы. В дальнейшем он передал деньги своему знакомому, который якобы мог оказать содействие в передаче взятки сотруднику военкомата. В результате посредник деньги присвоил и распорядился ими по своему усмотрению. Уголовное дело о посредничестве во взяточничестве направили в Советский районный суд Казани для рассмотрения по существу.
- С 1 декабря в России могут отключить около 16 млн корпоративных номеров из-за вступления в силу закона о «серых» сим-картах, рассказали СМИ. Сейчас действует около 32 млн корпоративных сим-карт. Больше половины компаний до сих пор не внесли сведения о конечных пользователях сим-карт в ЕСИА. Финансовый аналитик и доцент экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака усомнился в отключении корпоративных номеров. По его мнению, корпоративные номера останутся, деанонимизацию снимут: государство будет знать, кто звонит с конкретного номера, но он все равно будет корпоративным и оплачиваться компанией.
- Представители более ста российских торговых центров подписали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать им государственную поддержку из-за падения доходов на фоне введения QR-кодов. По их данным, посещаемость торговых центров и выручка арендаторов после введения ограничений упала на 60—80%. В Москве за 11 нерабочих дней торговые центры потеряли более 10 миллиардов рублей. Представители попросили признать торговые центры пострадавшей в пандемию отраслью экономики, вернуть им уплаченные налоги за время простоя в 2020—2021 годах.
- Главы МИД стран ЕС договорились начать разработку юридических мер по введению санкций против властей Мали за отсутствие демократических преобразований и против частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» за «анонимное и дестабилизирующее вмешательство» в иностранные конфликты». Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на полях заседания Совета ЕС на уровне глав МИД. Ожидается, что меры коснутся, как ожидается, как самой компании, так и тех, кто с ней сотрудничает.
- Следственные органы СК России по Татарстану завершили расследование уголовного дела в отношении шестерых челнинцев 1990—1996 г.р. В зависимости от роли каждого они обвиняются в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ), покушении на убийство («а» ч. 2 ст. 115, п. «а» ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 167, ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ), умышленном причинении легкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ) и разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ). По версии следствия, утром 29 августа неподалеку от торгового павильона «Шаурма, шашлык» по улице Тукая они спровоцировали конфликт с его работником, а после избили его. На выручку коллеге пришли несколько работников. После потасовки злоумышленники сели в автомобиль и уехали. Спустя время они вернулись и обстреляли мужчин из огнестрельного оружия. Одного ранили в голову, другого — в плечо. Затем они разбили металлическим прутом и подручными средствами окна и видеокамеру. Ущерб заведению от действий злоумышленников составил 26 тыс. рублей.
- Сегодня вечером президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. РФ признает выданные в Донецкой и Луганской областях сертификаты о происхождении товаров и допускающие их до государственных закупок наравне с российскими, следует из документа.
- В КФУ планируют внедрить QR-коды для пропуска студентов с 1 января 2022 года. Систему для начала протестируют в местах общего пользования. В первую очередь это КСК КФУ УНИКС. Затем QR-коды планируют ввести в учебных корпусах.
- В Набережных Челнах водители такси продолжают бастовать из-за тарифов. Из-за этого в городе выросли цены на поездки. По подсчетам таксистов, стоимость проезда увеличилась на 40%. Перевозчики хотят встретиться с региональным менеджером компании «Яндекс» в Челнах, вернуть предыдущий тариф, увеличить тариф «Эконом» до минимальной стоимости заказа в 100 рублей. Забастовку таксисты устроили еще на прошлой неделе.
- Знаменитый в Казани организатор концертов Никита Труханов, известный под псевдонимом Никита Краш, трагически погиб в Африке. Предварительная причина смерти — отравление. Труханов находился в Африке на отдыхе вместе с женой и детьми. Вчера 8-летний ребенок связался с дядей, рассказал, что «не может разбудить родителей». Супругу Регину госпитализировали, она находится в коме. Никиту Труханова спасти не смогли.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, зачем нужен внесенный в Госдуму правительственный законопроект о введении QR-кодов, если регионы (в числе которых Татарстан, — прим. ред.) и так уже вводят их. Есть необходимость оформить систему QR-кодов на федеральном уровне.
- В Казани с 17 ноября изменится маршрут троллейбуса №8. Это связано с ликвидацией кругового движения на Оренбургском тракте в направлении Деревни Универсиады. Троллейбус №8 будет проходить через участок улицы Хусаина Мавлютова — проспект Победы (остановка Деревня Универсиады) — Оренбургский тракт (внутренний проезд) — Деревня Универсиады (конечная остановка).
- Глава ГБУ «Ритуал» Артем Екимов рассказал, что из-за волн смертности COVID-19 увеличивается нагрузка на похоронную сферу. Наибольшее число погребений пришлось на июнь — июль текущего года, а также на май и ноябрь прошлого года. В Москве на пике первой волны в прошлом году в «Ритуале» могли осуществлять до 600 погребений в день. В обычный день до пандемии их число доходило только до 300.
- В Набережных Челнах сотрудники Управления Роспотребнадзора проверяют 14 предприятий на соблюдение требований о вакцинации сотрудников от COVID-19. Проверки продолжаются в компаниях «Челны-Бройлер», «Челныводоканал», ТД «Акос-Челны», в трех образовательных учреждениях, медицинских организациях. По материалам проверки предприятия «РариТЭК» ведомство составило протоколы, материалы передали в суд. Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев заявил, что в городе на этой неделе должны проработать схему проверки QR-кодов в общественном транспорте. Водитель не должен превращаться в контролера, ведь его задача — безопасная перевозка пассажиров, отметил он.
- Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссиями Госсовета при участии представителей бизнес-сообщества предусмотреть в плане реализации транспортной стратегии расширение сети авиаперевозок внутри регионов. Это необходимо сделать до 30 марта.
- В Альметьевске назначили нового руководителя исполкома — им стал Айдар Каюмов. Он окончил Альметьевский государственный нефтяной институт по специальности «Экономика и управление на предприятиях нефтяной и газовой промышленности». Трудовую деятельность начал в 2002 году, работал в коммерческих структурах. В 2012 году Каюмов был начальником Управления экономики, промышленности и торговли исполкома Альметьевского района. Далее занимал пост заместителя руководителя исполкома района по экономике.
С 2015-го по 2017-й работал заместителем министра образования и науки Татарстана. Предыдущий руководитель исполкома Марат Гирфанов стал заместителем главы Альметьевского района РТ.
- В Норвегии обнаружили новую разновидность дельта-штамма коронавируса. Специалисты считают, что новый вариант не опаснее, чем остальные. Вакцина способна защитить от него. Впервые новую разновидность выделили еще в июне. Штамм распространился в Норвегии и получил название AY.63.
- В Татарстане 13 ноября на 50-м году жизни умерла врач, судебно-медицинский эксперт высшей квалификационной категории, заведующая отделом экспертизы трупов по межрайонным и районным судебно-медицинским отделениям Инесса Исхакова. Она окончила в 1996 году Казанский государственный медицинский институт им. С.В. Курашова. В 1997 году Инесса Евгеньевна пришла работать в бюро врачом — судебно-медицинским экспертом в отделе экспертизы трупов, а в 2007 году была назначена заведующей этого отдела. Она имела огромное количество наград, благодарностей, почетных грамот министерств здравоохранения Республики Татарстан и Российской федерации, МЧС России за участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (крушение теплохода «Булгария» (2011), авиакатастрофа с самолетом Боинг 737 (2013), пожар ТЦ «Адмирал (2015)).
- В столице Австрии, Вене, начали массово прививать от COVID-19 детей начиная с 5 лет. Их вакцинируют Pfizer. Пока планируется прививать по 200 детей в день. Это связано с подробным и тщательным обсуждением вопросов медицинского просвещения с родителями и детьми.
- На КАМАЗе появился Блок управления персоналом, организационного развития и корпоративного управления. Его возглавила Жанна Халиуллина в должности заместителя генерального директора. Ранее она занимала пост заместителя гендиректора — корпоративного директора. До Халиуллиной кадровым отделом руководил Александр Ушенин. Сейчас он стал главой казанского представительства компании.
- Туристы, привившиеся «Спутником V», смогут попасть в Израиль с 1 декабря 2021 года. Препарат государство признало еще 15 ноября. После этого налаживалась синхронизация систем, завершались юридические формулировки и обязательства.
- В Набережных Челнах, в доме 48/20, где произошел взрыв газа, начались отделочные работы. Сейчас ведется перекрытие пятого этажа. На нижних этажах отделочные работы стартуют на этой неделе. Также газовщики проверяют газовое оборудование во всех жилых домах города. По поручению мэра Наиля Магдеева будут подведены промежуточные итоги обходов, причем особое внимание уделят неблагополучным квартирам.
- Минцифры России планирует обновить мобильную версию приложения «Госуслуги» в конце 2021 — начале 2022 года. Сейчас изменения практически не вносятся. В течение последнего месяца на портал велись фишинговые атаки, формировались фейковые страницы. Сотрудники Минцифры мониторили это и блокировали такие сайты.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан УГМС Республики ТатарстанМагдеев Наиль ГамбаровичКАМАЗКазанский Приволжский Федеральный УниверситетПрокуратура Республики Татарстан
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