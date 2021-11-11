Соцсети: в Челнах таксисты устроили забастовку из-за тарифов
В Набережных Челнах водители устроили забастовку на одной из парковок города, об этом сообщили в социальных сетях.
В комментариях пользователи написали, что забастовка таксистов связана с новыми тарифами одного из агрегаторов — из-за нововведений водителям стало невыгодно работать. Изменения коснулись даже водителей на платиновом уровне.
Маргарита ГоловатенкоОбществоБизнесТранспорт Татарстан
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