Соцсети: в Челнах таксисты устроили забастовку из-за тарифов

Фото: соцсети

В Набережных Челнах водители устроили забастовку на одной из парковок города, об этом сообщили в социальных сетях.

В комментариях пользователи написали, что забастовка таксистов связана с новыми тарифами одного из агрегаторов — из-за нововведений водителям стало невыгодно работать. Изменения коснулись даже водителей на платиновом уровне.



Маргарита Головатенко