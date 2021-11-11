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Соцсети: в Челнах таксисты устроили забастовку из-за тарифов

11:37, 11.11.2021
Соцсети: в Челнах таксисты устроили забастовку из-за тарифов
Фото: соцсети

В Набережных Челнах водители устроили забастовку на одной из парковок города, об этом сообщили в социальных сетях.

В комментариях пользователи написали, что забастовка таксистов связана с новыми тарифами одного из агрегаторов — из-за нововведений водителям стало невыгодно работать. Изменения коснулись даже водителей на платиновом уровне.

Маргарита Головатенко
ОбществоБизнесТранспорт Татарстан

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