В России запустят госсервис для поиска питомцев из приютов

На реализацию проекта из бюджета направят 80 млн рублей.

Фото: Динар Фатыхов

Минцифры России запустит государственный онлайн-сервис, с помощью которого можно будет забрать домашнего питомца из приюта. Эта информация содержится в ведомственной программе цифровой трансформации на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

— [Будут] реализованы цифровые сервисы в сфере обращения с животными, включая обеспечение устройства животных из приютов, организацию поиска пропавших домашних животных и модернизацию регистрации специалистов в области ветеринарии, — передает информацию из документа ТАСС.

В рамках проекта также появятся дополнительные функции: сервис для поиска пропавших животных и система регистрации ветеринарных специалистов



На реализацию программы предусмотрено 80 млн рублей. Точные сроки запуска платформы пока не называются, но проект уже включен в план Минцифры.

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в топ-15 регионов России по числу голосов в проекте «Вместе для дикой природы», где жители выбирают краснокнижные виды животных и растений.

Вадим Вахрушев