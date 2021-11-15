Мэр Челнов призвал не превращать водителей общественного транспорта в контролеров QR-кодов

В Набережных Челнах на этой неделе должны проработать схему проверки QR-кодов в общественном транспорте. Соответствующее поручение дал мэр города Наиль Магдеев.

По его словам, к этому вопросу необходимо подойти здраво, не в ущерб работе общественного транспорта. Основной задачей является сохранение его стабильной работы без нарушений в графике. И в то же время непривитые горожане не должны заражать пассажиров, сообщают chelny-biz.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также Магдеев рассказал, что встретился в минувшие выходные с городскими перевозчиками и попросил коллег при разработке схемы прислушаться к ним. По словам мэра, водитель не должен превращаться в контролера, ведь его задача — безопасная перевозка пассажиров.

22 ноября в Татарстане вступают в силу новые ограничительные меры по борьбе с пандемией коронавируса. В их числе — введение QR-кодов в общественном транспорте. Подробности — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова