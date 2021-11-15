Стоимость бизнес-джета Aurus может достигнуть $50 млн — это мало или много?

За рубежом был впервые представлен бизнес-джет Aurus. Его цена может достигать $50 млн. Об этом рассказал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в рамках Международного авиасалона Dubai Airshow.



На борту этого самолета можно будет принять душ и подключаться к высокоскоростному интернету. По словам Чемезова, у него весьма высокая дальность полета — больше 7 тысяч километров, поэтому из Москвы до Владивостока можно лететь без дозаправки.

Сейчас интерес к самолету уже проявляют частные и корпоративные заказчики из России. Возможно, появятся и иностранные, отметил Чемезов.

Фото rostec.ru

Напомним, во внутренней части судна на базе Sukhoi Superjet 100 две зоны — в первой можно вести переговоры и обедать, во второй установлены диваны и ЖК-панели. Салон оснащен подсветкой.

$50 миллионов — это:

3,5 миллиарда рублей, или €43,6 миллиона .

или . Стоимость самолета Boeing Business Jet 737 700c выше на $25 миллионов — его цена варьируется от $65 млн до $75 миллионов.

— его цена варьируется от $65 млн до $75 миллионов. На $30 млн дороже первого бизнес-джета в мире — Lockheed JetStar, запущенного в эксплуатацию в 1961 году, оценивается где-то в $15—20 миллионов.

— Lockheed JetStar, запущенного в эксплуатацию в 1961 году, оценивается где-то в $15—20 миллионов. Столько же потратил на покупку французского самолета Dassault Falcon 7X бизнесмен и владелец банка «Тинькофф» Олег Тиньков для своих личных нужд — в 2016 году он выложил за него около $50 миллионов.

для своих личных нужд — в 2016 году он выложил за него около $50 миллионов. На $22,4 млн меньше стоимости отечественного самолета ИЛ-96-300ПУ , на котором чаще всего летает президент России Владимир Путин, — он стоит примерно 5,2 миллиарда рублей, или $72,4 миллиона.

Фото rostec.ru

Около 163 автомобилей из первой партии производства Aurus — одна такая машина стоит в районе 22 миллионов рублей, или $306,3 тысячи.

— одна такая машина стоит в районе 22 миллионов рублей, или $306,3 тысячи. На $15 млн больше, чем стоимость Sukhoi Business Jet , на основе которого был создан Aurus Business Jet, — его ориентировочная цена — $35 миллионов.

, на основе которого был создан Aurus Business Jet, — его ориентировочная цена — $35 миллионов. В 13 раз меньше, чем объем рынка техобслуживания самолетов деловой авиации в России : «Тулпар Техник» оценил его в $650 миллионов.

: «Тулпар Техник» оценил его в $650 миллионов. Два самолета Bombardier CRJ — цены на них начинаются от $24 миллионов.

— цены на них начинаются от $24 миллионов. Почти столько же стоит самый дорогой автомобиль в истории — в 2018 году Ferrari 250 GTO ушла с аукциона за $48 млн долларов.

Дарья Акимова