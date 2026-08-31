Жители Казани потратят на спорттовары для осени в среднем 10 тыс. рублей

Чаще всего планируют купить обувь (43%) и одежду (38%)

Фото: Руслан Ишмухаметов

86% жителей Казани планируют заниматься спортом этой осенью. 8 из 10 опрошенных готовы потратить на спортивные товары в среднем 10 тыс. рублей. Такие данные приводят аналитики Авито Товаров и Авито Рекламы.

51% респондентов уже занимаются сейчас и продолжат осенью, 36% собираются начать или возобновить.

Основные форматы занятий: домашние тренировки (45%) и тренажерный зал (42%). Мужчины предпочитают бег и скандинавскую ходьбу (26%), велоспорт (20%) и игровые виды (20%). Женщины — плавание (20%), йогу и растяжку (17%), танцы (16%).

Чаще всего в списке покупок — обувь (43%) и одежда (38%). 28% — это инвентарь, 27% — спортивное питание, 21% — гаджеты (фитнес-браслет или умные часы).

20% рассчитывают уложиться в 3 000 рублей, 27% — в 3 000—5 000 рублей, 20% — в 5 000—10 000 рублей. Еще 15% — от 10 000 до 20 000 рублей, 19% — готовы потратить больше 20 000.

При выборе активности 52% ориентируются на пользу для здоровья, 27% — на удовольствие и снятие стресса.

6 из 10 опрошенных обращают внимание на рекламу при выборе спорттоваров. Благодаря ей 26% приняли решение о покупке, а 25% смогли сравнить варианты. Больше всего полезные объявления встречают на маркетплейсах (30%), в соцсетях (29%) и поисковиках (29%).

Ранее сообщалось, что исследователи «Авито Работы» назвали самые выгодные даты для осеннего отпуска в 2026 году.

Алсу Сабирзанова