RuStore назвал самые популярные игры лета в Казани

Наиболее скачиваемая — Vita Mahjong

Жители Казани чаще всего скачивали игру Vita Mahjong. Такие данные пресс-служба RuStore предоставила «Реальному времени».

В число самых популярных также вошли многопользовательский экшен Tanks Blitz с танковыми сражениями, головоломка «Мир домовят» со сказочными персонажами и ролевая игра BLACK RUSSIA с открытым миром в сеттинге современной России, профессиями и уличными гонками.

Кроме того, казанцы выбирали «Tiles Survive! — Мир плиток», ChickenGun и «Апокалипсис: убийца богов».

Ранее сообщалось, что 5G в городах-миллионниках должен появиться до конца 2027 года.

Алсу Сабирзанова