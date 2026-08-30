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RuStore назвал самые популярные игры лета в Казани

18:56, 30.08.2026

Наиболее скачиваемая — Vita Mahjong

RuStore назвал самые популярные игры лета в Казани
Фото: Йонаса Леупе на Unsplash

Жители Казани чаще всего скачивали игру Vita Mahjong. Такие данные пресс-служба RuStore предоставила «Реальному времени».

В число самых популярных также вошли многопользовательский экшен Tanks Blitz с танковыми сражениями, головоломка «Мир домовят» со сказочными персонажами и ролевая игра BLACK RUSSIA с открытым миром в сеттинге современной России, профессиями и уличными гонками.

Кроме того, казанцы выбирали «Tiles Survive! — Мир плиток», ChickenGun и «Апокалипсис: убийца богов».

Ранее сообщалось, что 5G в городах-миллионниках должен появиться до конца 2027 года.

Алсу Сабирзанова

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