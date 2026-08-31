Июль в Татарстане выдался аномально дождливым

В Поволжье и на Урале осадки превысили норму

Фото: Максим Платонов

В Татарстане июль оказался аномально дождливым. Месяц принес рекордное количество осадков, сообщил директор Гидрометцентра Юрий Симонов на пресс-конференции.

Аналогичная ситуация наблюдалась в других регионах Поволжья и на Урале. Там выпало до 2—2,5 месячной нормы осадков.

В целом по России июль 2026 года стал самым жарким за всю историю наблюдений с 1891 года. Аномально теплая погода фиксировалась на севере Сибири, Южном Урале и Алтае. Новые температурные максимумы зарегистрированы в Якутии, на Камчатке и в Ханты-Мансийском округе.

Июнь оказался вторым самым жарким после 2012 года. На Урале и в Сибири среднедекадные температуры превышали норму на 2—8 градусов.

В Москве лето было мягким — всего пять дней температура превышала 30 градусов. 13 июня в столице обновлен суточный рекорд по осадкам — 29,5 мм.

Ранее сообщалось, что в Казани за июнь и июль выпало 219 мм осадков. Это значительно превышает климатическую норму.

Алсу Сабирзанова