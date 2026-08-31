Бюджет Татарстана может потерять десятки миллионов из-за запрета продажи вейпов

По словам Марата Галеева, бизнесу предоставят не менее полугода на перепрофилирование деятельности

Фото: Реальное время

Татарстан включился в процесс разработки законопроекта о запрете продажи вейпов. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по экономике Марат Галеев.

Инициатива запрета исходит от медицинского сообщества, которое настаивает на недопустимости распространения вейпов среди подростков. По словам депутата, федеральный закон предоставил регионам право самостоятельно решать вопрос о запрете никотиносодержащих жидкостей.

Финансовые последствия запрета для бюджета Татарстана оцениваются как незначительные — не более нескольких десятков миллионов рублей. Однако точная оценка рынка затруднена из-за особенностей учета: в ОКВЭД отсутствует отдельная категория для жидких никотиносодержащих веществ.

Процесс внедрения запрета не будет мгновенным. По словам Марата Галеева, бизнесу предоставят не менее полугода на перепрофилирование деятельности. Точные сроки будут определены после разработки окончательного варианта законопроекта.

Важно отметить, что аналогичные меры разрабатываются еще в 28 регионах России, что свидетельствует о масштабности инициативы по борьбе с распространением вейпов.

Подробнее — в материале «Реального времени».

Дмитрий Зайцев