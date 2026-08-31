522 татарстанских первоклассника получили школьные наборы от «Таттелекома»

Компания в семнадцатый раз участвует в благотворительной акции «Помоги собраться в школу»

Фото: предоставлено ПАО «Таттелеком»

В преддверии нового учебного года «Таттелеком» поддержал традиционную благотворительную акцию «Помоги собраться в школу». Компания передала портфели с необходимыми учебными принадлежностями 370 будущим первоклассникам Республики Татарстан из многодетных и малообеспеченных семей, детям-инвалидам и ребятам из других категорий семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Торжественные мероприятия в рамках акции прошли во всех районах республики. В Казани церемония вручения состоялась 21 августа на площадке культурного центра «Сайдаш». Для ребят и их родителей подготовили праздничную программу с концертными номерами, тематическую фотозону, интерактивные конкурсы и игры с аниматорами, которые не оставили детей равнодушными.

С приветственным словом от лица компании к будущим школьникам обратился заместитель генерального директора по операционной деятельности и режиму ПАО «Таттелеком» Сергей Белобородов. Он отметил, что мир знаний непростой, но очень интересный, и пожелал уверенно идти по намеченному пути.

Забота о будущих первоклассниках не ограничилась подопечными акции: наборы для учебы и творчества получили и 152 ребенка сотрудников компании. Таким образом, в этом году «Таттелеком» вручил портфели 522 будущим школьникам.

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