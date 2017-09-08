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ФГБУ «УГМС Республики Татарстан»

Общая информация

Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ» создано в 1999 году, находится в введении Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Оказывает услуги в сфере гидрометеорологии и смежных с ней областях в целях обеспечения потребностей государства, населения в гидрометеорологической информации, а также в информации о состоянии окружающей среды,ее загрязнении.

Руководитель - Захаров Сергей Дмитриевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420034, г. Казань, ул. Декабристов, 81
  • Телефон: (843) 562-23-15
  • Email: omp@tatarmeteo.ru
  • Сайт: http://www.tatarmeteo.ru

Дата последнего обновления: 08.09.2017

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