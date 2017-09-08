ФГБУ «УГМС Республики Татарстан»
Общая информация
Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ» создано в 1999 году, находится в введении Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Оказывает услуги в сфере гидрометеорологии и смежных с ней областях в целях обеспечения потребностей государства, населения в гидрометеорологической информации, а также в информации о состоянии окружающей среды,ее загрязнении.
Руководитель - Захаров Сергей Дмитриевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420034, г. Казань, ул. Декабристов, 81
- Телефон: (843) 562-23-15
- Email: omp@tatarmeteo.ru
- Сайт: http://www.tatarmeteo.ru
Дата последнего обновления: 08.09.2017