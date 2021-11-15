Мэр Казани анонсировал строительство ТПУ и расширение Горьковского шоссе

«Деловой понедельник» в мэрии Казани сегодня начался с 40-минутным опозданием. Мэр города Ильсур Метшин объяснил это «незапланированным совещанием в связи с представлением нового руководителя Горьковской железной дороги» Сергея Дорофеевского, который, по словам градоначальника, впервые прибыл в Казань.

— Очень много проектов, которые мы реализуем с Горьковской железной дорогой. Один из них, который обсуждали, — это транспортно-пересадочный узел (ТПУ — прим. ред.) на Компрессорном, который впервые будет реализован в Казани. Планируем его ввести в 2022 году, в конце лета. Он позволит соединить пригородное сообщение, троллейбусное, трамвайное, автобусное движение, такси, — анонсировал Метшин.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы расширения Горьковского шоссе до 6 полос и строительства дублера Горьковского шоссе до трассы М-7. Через Горьковское шоссе проходит железнодорожный путепровод «Трансиб», а на пути дороги-дублера находятся 5 объектов, принадлежащих ГЖД. Стороны обменялись мнениями, как продолжить строительство, не нарушая режима их работы.

В программе визита Сергея Дорофеевского — посещение поселка Юдино. Он осмотрит объекты, выполненные к 100-летию поселка железнодорожников, а также его ознакомят с тем, как идет реконструкция стадиона «Локомотив».

Напомним, Сергей Дорофеевский вступил в новую должность 20 октября 2021 года.