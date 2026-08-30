В аэропортах и на вокзалах появятся новые комнаты матери и ребенка

Минтранс продолжит улучшать условия поездок для семей с детьми на всех видах транспорта

Фото: Мария Зверева

Министр транспорта России Андрей Никитин рассказал о планах ведомства по улучшению условий для семейных поездок. По его словам, поддержка семей с детьми остается одним из приоритетов Минтранса. Ведомство постоянно анализирует практику и старается оперативно реагировать на запросы пассажиров.

— Мы постоянно держим руку на пульсе, анализируем практику и стараемся быстро реагировать на запросы людей, — передает его слова РИА «Новости».

В частности, Минтранс подготовил методические рекомендации по организации комнат матери и ребенка, а также детских игровых зон в аэропортах и на вокзалах.

Ранее Минтранс РФ предложил ввести государственное регулирование тарифов на проезд в общественном транспорте.



Вадим Вахрушев